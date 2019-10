5 ukrepov proti nadlogi, ki svoje žrtve išče vsak dan

Smo preveč strastno peli med prhanjem, divje navijali, preveč govorili ali bili preglasni na koncertu? Razlogov je lahko veliko, ukrepamo lahko takoj, ko začutimo, da nas nekaj zapraska v grlu in da topel čaj z žličko medu ni dovolj.

Hripavost: preobremenjene glasilke ali okužba?

Za zdrav glas moramo poskrbeti sami. Naš glasovni aparat je sestavljen iz dihal, grla in glasilk. Le-te ob prehodu zraka skozi grlo zanihajo. Če nihanje obeh glasilk ni usklajeno, glas postane hripav. Hripavost je pogosta v vseh starostnih obdobjih, tudi pri otrocih.

Hripavost je lahko posledica težav z glasilkami, ki nastanejo zaradi okužb zgornjih dihal, prekomerne rabe glasu, izsušene sluznice dihal, ogrevanja pozimi ali klimatskih naprav poleti, alergij, kroničnega kašlja, kajenja itd.

Prekomerna raba glasu, kot je npr. kričanje, petje in veliko govorjenja na delovnem mestu lahko vodi v hripavost. Zelo izpostavljeni so pevci, igralci, učitelji, agenti v klicnih centrih, govorci, napovedovalci, prodajni predstavniki in inštruktorji plesa ali aerobike. To ne pomeni, da hripavost svojih žrtev ne poišče tudi med ljudmi, ki pri svojem delu ne uporabljajo glasu. Pravzaprav smo ji izpostavljeni prav vsi ne glede na letni čas. Je pa res, da je v hladnejšem času pojav pogostejši. Če hripavost traja več kot dva tedna, moramo vsekakor poiskati zdravniški nasvet.

Hripavost je lahko posledica napačnega načina uporabe glasu. Hripavost zaradi pretirane uporabe glasilk se zdravi z učenjem pravilne tehnike govora. Dolgotrajni govor lahko pripelje do poškodb glasilk. Pred petjem ali dolgotrajnim govorom si moramo vzeti čas za ogrevanje glasu.

5 hitrih korakov, kako se znebiti nadležne hripavosti

1. korak: Počitek

Počitek je ključen ukrep, če postanemo hripavi.

Za zdrav glas je vsakih 90 minut priporočljiv 10-minutni počitek. V tem času ne govorimo in ne pojemo, ampak izkoristimo teh nekaj minut za pitje vode, meditacijo in priprave za nadaljnje delo. Če že moramo komunicirati tudi med odmorom, uporabljamo polno odprt glas na nižji glasnosti in na noben način ne šepetamo. To je namreč ena od najbolj škodljivih navad, ki še dodatno obremeni utrujene glasilke. Tudi stalen kašelj in pohrkavanje močno naprezata naš glasovni aparat.

2. korak: Dovolj tekočine

Poskrbimo za vlaženje sluznice zgornjih dihal.

Vsak dan moramo popiti vsaj dva litra tekočine, najbolje vode, tudi če ne čutimo žeje, kar se pogosto dogaja v mrzlih mesecih. Suha sluznica grla je eden od znakov, da pijemo premalo. Izsušeno grlo lahko vodi v resnejše težave, saj je tako bolj izpostavljeno okužbam. Zato moramo res paziti za dovoljšen vnos tekočine. Uporaba glasilk jih dodatno izsušuje, zato poklicni govorci potrebujejo še več tekočine. Kavo, čaje, sokove in alkohol vedno pospremimo s kozarčkom vode.

3. korak: Prava hrana

Tudi prehrana lahko vpliva na zdravje glasilk.

Preveč začinjena hrana in mlečni izdelki povečujejo izločanje želodčne kisline, ki se lahko vrača po požiralniku in s tem poškoduje sluznico grla. Alkohol na primer tudi izsuši sluznico glasilk. Odsvetujemo gazirane pijače, čokolado, orehe, ostre začimbe, presladke in premastne jedi. Med, ingver ter kajenski poper pa po drugi strani zmanjšujejo količino sluzi, ki draži glasilke.

4. korak: Čist zrak

V stanovanju je veliko onesnaževalcev zraka, ki slabo vplivajo na naš glas.

Onesnažen zrak, veliko prahu, neprimerna temperatura in izsušen zrak so dejavniki, ki slabo vplivajo na zdravje glasilk. Klimatski pogoji v prostoru, kjer preživimo večino svojega časa, morajo biti čim bolj optimalni. V izsušenih prostorih uporabljamo vlažilce zraka. Ne kadimo in se izogibajmo zakajenih prostorov.

5. korak: Pastile

S pravimi pastilami za raztapljanje v ustih lahko izboljšanje simptomov hripavosti dosežemo že v enem dnevu.

Ko potrebujemo učinkovito zaščito, vlaženje in obnovo sluznice grla in žrela, so kot pomoč primerne pastile GeloRevoice®.

Pastila v grlu ustvari prijetno oblogo, pomaga pri bolečem grlu, povrniti glas, obnovitirazdraženo sluznico, zmanjšati dražeč kašelj in praskanje v grlu.

Zaščitni sloj GeloRevoice® pastil obstane na sluznici dlje v primerjavi z drugimi, zato so pastile s hialuronsko kislino tako uspešne pri blaženju vzdraženega in bolečega grla, hripavosti in praskanja v grlu.

Težave, ob katerih lahko pomagajo pastile GeloRevoice: boleče grlo,

dražeč kašelj in

praskanje v grlu.

Skrivnost pastil GeloRevoice®: hialuronska kislina

Hialuronska kislina je naravna sestavina človeškega telesa, ki jo najdemo skoraj povsod v telesu: na koži, v sklepih, v medsklepni tekočini, vezeh in še v mnogih drugih organih. Njene glavne naloge so vlaženje in ohranjanje elastičnosti tkiva oziroma kože. Brez hialuronske kisline bi naše telo težko delovalo.

Ima izjemno dobro sposobnost zadrževanja vode v tkivih, saj lahko zadrži tudi do tisočkratno maso vode glede na lastno težo. Deluje protivnetno in protiinfekcijsko, hkrati pa obnavlja tkiva, pospešuje celjenje in zmanjša otekline.