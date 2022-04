10 živil za čiščenje jeter

Oglasno sporočilo

Jetra so največji organ v telesu, ki opravlja mnogo funkcij, da nas ohranja zdrave. Pomaga pri prebavi s tvorbo žolča, sintetizira beljakovine, skrbi za imunski sistem in še marsikaj.

Ko se v našem telesu naberejo toksini, kot so alkohol, pesticidi iz hrane ali kemikalije, s katerimi pridemo v stik vsak dan, so jetra tista, ki jih odstranijo iz telesa. Prav tako že v organizmu nastajajo snovi, ki jih je treba redno odstranjevati, da se spet vzpostavi ravnovesje. Govorimo na primer o adrenalinu, kortizolu ali histaminu. Te snovi lahko povzročijo neželena stanja, vse od alergij in hormonskega neravnovesja do tesnobe. Jetra nenazadnje uravnavajo tudi telesno maščobo, zato je pomembno, da ostajajo zdrava. Če se maščoba v jetrih ne predela ustrezno, se lahko pojavijo antimetabolični učinki v Randlovem ciklu.

Kakšni so simptomi zamaščenih jeter?

Ko jetra ne zmorejo ustrezno predelati vseh toksinov in maščob, ne delujejo več pravilno, to pa je opazno tudi na zunaj.

Simptomi lahko vključujejo:

slabšo toleranco na alkohol,

ekceme,

akne,

nagnjenost k modricam,

zatekanje,

podočnjake,

alergije in težave s sinusi,

težave s krvnim sladkorjem,

nezbranost,

težave s prebavo,

utrujenost.

Če sumimo na težave z jetri, je posvet z zdravnikom vsekakor na prvem mestu. Ta nam bo predpisal ustrezno terapijo in nam svetoval, kako ukrepati. Nekaj pa vendarle lahko z bolj zdravim načinom življenja in zdravo prehrano naredimo sami. Za vas smo zbrali 10 okusnih živil, ki pomagajo jetrom, da se lažje vrnejo v svoje optimalno stanje. Temu pa lahko dodamo še kakovostno naravno prehransko dopolnilo, kot je Liver Complex.

10 živil za naravno čiščenje jeter

Ribe

Mastne ribe, kot so losos, slanik, sardele, sardoni, skuše in tune, bi morale biti večkrat na našem jedilniku, saj so posebej bogate z maščobnimi kislinami omega 3. Te delujejo protivnetno, raziskave pa kažejo, da pomagajo preprečevati nabiranje odvečne maščobe v jetrih in hkrati poskrbijo, da raven jetrnih encimov ostaja na optimalni ravni.

Olivno olje

Olje za kuhanje in začinjanje solate zamenjajmo z olivnim. Hladno stiskano olje iz dragocenih primorskih sadežev izboljšuje stanje jetrnih encimov in odpornost organizma proti inzulinu.

Pesin sok

Pesin sok je v ljudski medicini priljubljen kot vir železa in naravni pripomoček za zbijanje visoke vročine. Zadnje raziskave pa kažejo, da bi lahko varoval jetra pred vnetji in pomagal ohranjati jetrne encime. Pesa je vsekakor ugodna za naše zdravje in dobro počutje, vendar je videti, da še bolje učinkuje ravno pesin sok.

Grozdje

Posebej črno grozdje vsebuje največ resveratrola, ki ima ugodne učinke na naše zdravje. Znanstveniki ugotavljajo, da se je ljudem, ki so uživali izvlečke iz grozdnih pešk, v treh mesecih močno izboljšala jetrna funkcija. Videti je, da resveratrol učinkuje protivnetno, pomaga preprečevati poškodbe jeter in poveča količino antioksidantov.

Borovnice in brusnice

Ti majhni sočni sadeži vsebujejo antocianine – antioksidante, ki jim dajejo značilno barvo. Študije tudi v tem primeru dokazujejo, da sadeži in njihov sok pomagajo ohranjati zdravje naših jeter. Že po 21 dneh uživanja tega sadja se je zmanjšala škoda na jetrih, borovnice pa so dodatno spodbudile celice imunskega sistema in izboljšale raven encimov. Dodatno se je izkazalo, da borovnice in brusnice zmanjšujejo lezije in posledično tvorjenje brazgotin na jetrnem tkivu. Poleg tega, da so sadeži izjemno okusni, vse kaže, da neizmerno koristijo tudi našim jetrom.

Zeleni čaj

Zeleni čaj velja za zdravo in poživljajočo pijačo, ki brez negativnih stranskih učinkov kofeina odlično nadomesti kavo. Po drugi strani pa ima očitno topli napitek z Daljnega vzhoda tudi močne antioksidativne učinke, ki zmanjšujejo nalaganje maščobe na jetrih in ohranjajo njihovo vitalnost. Tisti, ki popijejo več skodelic na dan, so celo manj podvrženi rakavim obolenjem jeter. Vseeno pa dodatna previdnost pri uživanju ekstraktov zelenega čaja ne bo odveč, saj se lahko pojavijo neželeni učinki.

Česen

Česen poznamo kot močno antibakterijsko živilo, v kuhinji pa je redni spremljevalec priljubljenih receptov. Ima visoko vrednost selena, ki ima pomembno vlogo pri reprodukciji, ščitničnih hormonih, nastanku DNK, ščiti pa tudi pred oksidativnimi poškodbami in okužbami. Česen učinkovito aktivira jetrne encime, ki jetrom pomagajo opravljati svoje naloge.

Kurkuma

Kurkuma je cenjena začimba rumene barve, ki jo pridobivamo iz korenine rastline, sorodne ingverju. Največkrat jo najdemo v mešanicah azijskih začimb, vse bolj pa se jo uporablja kot samostojno začimbo. Vsebuje mangan, železo, vitamin B6, veliko vlaknin in kalija. Že v tradicionalni vzhodni medicini so jo začeli uporabljati za čiščenje prebavil in krvi, saj vsebuje kurkumin, ki deluje kot stimulant za jetra in žolčnik ter tako pomaga izločati bilirubin in holesterol.

Križnice

Brokoli, cvetača in brstični ohrovt so pri otrocih precej nepriljubljeni predstavniki zelenjave. Je pa za naše zdravje pomembno, da se jih navadimo jesti, saj poleg drugih dobrobiti varujejo naša jetra. Podobno kot prej omenjena živila tudi križnice povečujejo razstrupljevalno moč jetrnih encimov. Kar neverjetno je, da se moč te zelenjave ne zmanjša niti ob kuhanju. Z nekaj iznajdljivosti lahko iz sicer zaradi izrazitega okusa nepriljubljene zelenjave pričaramo okusne in zdrave jedi.

Kaj pa prehranska dopolnila?

Dokler jetra ne začnejo spet normalno delovati, je težko zavrteti začaran krog, ko se kljub boljši prehrani in gibanju še kar nič ne zgodi z maščobo okoli trebuha in s kilogrami. Pomembno je, da jetrom pomagamo nazaj v formo na štirih področjih.

To so štirje stebri zdravja:

razstrupljanje,

odpravljanje vnetij,

izboljšanje prebave,

povečanje proizvodnje žolča.

Naše telo v prvi vrsti potrebuje zdravo in jetrom prijazno hrano, vendar lahko jetrom še dodatno pomagamo z naravno detoks mešanico hranil, ki pripomore k ponovni vzpostavitvi zgoraj omenjenih stebrov zdravja. Prav kmalu lahko opazimo, da smo polni energije, se odlično počutimo, kilogrami pa se začnejo topiti.

Golden Tree Liver Complex – naravna podpora jetrom

Kapsule Golden Tree Liver Complex vsebujejo naravne sestavine, ki ugodno učinkujeje na jetra. Rastline, katerih izvlečke vsebujejo, so cenile že starodavne kulture, kot so Rimljani in Grki: artičoke,

kurkuma,

bioperin (izvleček iz črnega popra),

pegasti badelj,

regrat. Moderna znanost nam omogoča, da naravne sestavine obogatimo še z dodatnimi vitamini in minerali, ki jih jetra nujno potrebujejo za obnavljanje svoje funkcije. Natančno odmerjene sestavine v kapsulah omogočajo, da za svoja jetra lahko poskrbimo samo z dvema kapsulama na dan. Zaradi naravnih sestavin lahko to prehransko dopolnilo brez težav kombiniramo tudi z drugimi. Golden Tree Liver Complex je klinično testiran izdelek, ki dokazano daje rezultate. Cilji, kot so dobro počutje, vitalnost in zmanjšan obseg pasu, so po zaslugi tega prehranskega dopolnila zlahka dosegljivi.

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.