Oglje so uporabljala že stara ljudstva pred 3500 leti, aktivno oglje pa se uporablja zadnjih 200 let. Njegova uporaba sega preko črevesnih težav, učinkovit pa je pri boljšem počutju celotnega telesa.

Kaj je aktivno oglje?

Aktivno oglje je droben prah, ki ima veliko sposobnost vezave večino zaužitih strupov v neionizirani obliki in se uporablja kot protisredstvo za strupe.

Pridobljeno je s posebnimi tehnikami aktivacije, ki povzročijo veliko poroznost v strukturi in posledično veliko površino. Tako pripravljeno oglje veže oziroma adsorbira velike količine snovi, še preden lahko telesu povzročijo škodo, kar je tudi bistvo njegove uporabe. V medicini se imenuje tudi medicinsko oglje (lat. carbo medicinalis) in se uporablja na urgencah kot adsorbent pri peroralnih zastrupitvah, prevelikih odmerkih drog in nekaterih črevesnih okužbah, tako da se veže na toksine in prepreči njihovo absorpcijo v telo.

10 načinov uporabe aktivnega oglja

1. Proti napihovanju

Vsak se je že kdaj srečal z neprijetnim napihovanjem v črevesju. Vetrovi pa so zgolj neprijetna posledica le-tega. Brez težav se lahko izognete tem neprijetnim trenutkom s pitjem aktivnega oglja pred obrokom.

2. Filtriranje vode

Ali ste vedeli, da vsebujejo vsi vodni filtri tudi aktivno oglje? Pravzaprav so aktivno oglje uporabljali za filtriranje vode že leta 1550 pr.n.št. Aktivno oglje ujame nečistoče iz vode, kot so kemikalije, herbicidi, pesticidi, topila ter bakterijski toksini.

3. Beljenje zob

Če hočete bel nasmeh, brez da bi se odrekli jutranji kavi, večernemu kozarcu vina, ali svežim borovnicam, je aktivno oglje prava rešitev. Dokazano deluje na beljenje zob, poleg tega pa uravnava pH v ustih ter pripomore k zmanjšanju slabega zadaha ter vnetju dlesni.

4. Prepita noč

Aktivirano oglje pomaga pri zmanjšanju negativnih posledic prepite noči, saj veže nase alkohol, ki je še prisoten v črevesju ter pomaga pri vezavi vnetnih strupov v črevesju, ki so se ustvarili pri poškodbah črevesne sluznice z alkoholom. Nase veže tudi vse nečistoče, ki jih lahko velikokrat zaužijemo skupaj z alkoholom.

5. Imunski sistem

Nekatere snovi v prehrani lahko povzročijo srbečico, izpuščaje na koži, kihanje, smrkanje ali ostale nenavadne simptome, ki so se lahko absorbirale v telo. To je reakcija imunskega sistema na slabe bakterije, ki so se namnožile in začele izločati virulentne faktorje. V nedavni raziskavi so ugotovili, da aktivno oglje veže nase vnetne molekule, povezane s hiperaktivnim imunskim odzivom in lahko služi kot preventiva pred alergijo na arašide in ostalo hrano.

6. Čiščenje plesni

Plesen lahko povzroči reakcije, kot so piskanje v ušesih, izpuščaji, vodne oči in tudi kašelj. Če se doma soočate splesnijo, jo lahko očistite z aktivnim ogljem. Učinkovito formulo za čiščenje plesni pripravite tako, da aktivno oglje primešate drugim naravnim sestavinam kot so jabolčni kis, soda bikarbona in olje čajevca.

7. Odstranjevanje strupov

Aktivno oglje se na splošno uporablja pri zastrupitvah s hrano, ki vodijo do slabosti in driske. Veliko zastrupitev se zgodi prav na potovanjih in v tujih deželah, saj naša mikroflora ni navajena na tuje, oportunistične in patogene bakterije. Aktivno oglje nase veže tudi strupe, ki jih izločajo plesni in bakterije. To so mikotoksini in endotoksini.

8. Koža

Aktualne uporabe aktivnega oglja so neskončne. Lokalne uporabe vključujejo zdravljenje aken, ugrize žuželk ali kač, nevtralizacija telesnega vonja in strupa strupenega bršljana.

9. Hitra hrana

Sodobna prehrana vsebuje veliko kemikalij, barvil in toksinov, ki jih je priporočljivo odstraniti za nemoteno delovanje telesa. Občasno uživanje aktivnega oglja skupaj s slabo hrano lahko prepreči absorbcijo različnih nepotrebnih snovi v telo.

10. Detoksifikacija in zdravo staranje

Ko govorimo o staranju, pogosto razmišljamo le o svoji koži in telesnemu videzu, vendar se vsi sistemi v telesu, vključno z organi starajo. Teorij staranja je veliko, vsekakor pa na potek staranja v veliki meri vplivajo vnetja v našem telesu. V izogib vnetjem je najbolj priporočljivo uživati kvalitetno hrano z vsemi potrebnimi hranili in na vsake toliko časa narediti postenje ali »detoks«. Z odstranjevanjem toksinov in nezaželenih snovi iz telesa lahko v veliki meri razbremenimo telo in mu pomagamo pri zdravem staranju.

Katero aktivno oglje izbrati?

Aktivno oglje se lahko kupi v peletih, granulah, tabletah, prahu ali pa zelo finem prahu. Razlika med naštetimi različnimi viri je velikost delcev. Manjši kot so delci, več je aktivne vezavne površine, na katere se lahko vežejo molekule. Velikost delcev je merljiva in lahko variira od 0,025 mm pri zelo finem prahu pa do 0,60 mm pri granulah. Vsekakor ima zelo fin prah, še posebno iz kokosovih lupin, največjo vezavno površino. Le-to se lahko izmeri tudi preko jodnega števila.

Aktivno oglje Vital-Aid se pridobiva iz kokosove lupine. Prednost te pridelave je, da ne onesnažuje okolja, saj ni potrebe po sečnji dreves. Oglje se namreč pridobi direktno iz »ostanka« kokosa, ki je popolnoma obnovljivi vir in se ga obira štirikrat letno. Poleg okoljevarstvenih prednosti pa je pridobivanje oglja iz kokosovih lupin pomembno, saj lahko s to pridelavo dosežemo večjo vezavno površino, poleg tega pa vsebuje več mikro por, ki lahko vežejo nase manjše molekule.

Zakaj je vital-aid aktivno oglje 4x bolj učinkovito?

Vital-Aid aktivno oglje spada med oglje farmacevtske čistosti, saj je njegova stopnja aktivnosti aktivnega oglja v primerjavi z večino kar 4x večja. Večina aktivnega oglja za uživanje namreč vsebuje nižje kakovostno oglje s karakteristiko 400 m²/g, Vital-Aid aktivno oglje pa vsebuje okrog 1600 m²/g. Zaradi svoje večje vezavne površine je zato 4x bolj učinkovito od klasičnega. Za razliko od ostalega aktivnega oglja, ima Vital-Aid integriran vitamin C, kar doseže s postopnim mešanjem glavnih sestavin. Ob koncu postopka je 10 % vitamina C vezanega na aktivno oglje in prodre v notranjost karbonske strukture, kjer nevtralizira adsorbirane produkte. Okrog 80 % vitamina C se absorbira v telo in pomaga jetrom pri učinkovitejšem odstranjevanju snovi iz telesa. Preostalih 10 % vitamina C pa se giblje okrog aktivnega oglja in mu pomaga pri čiščenju navlake.

Aktivno oglje Vital-Aid je na voljo v spletni trgovini Minute4Health. S kodo popusta OGLJE20 pa prejmete 20 % popust!

Akcija traja od 15. do 24.10.

