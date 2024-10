Seks in Slovenci 2024: V iskanju vročih razkritij!

Letošnja anketa "Seks in Slovenci 2024" je tukaj, da razgali najbolj skrite fantazije, neizgovorjene želje in poredne izkušnje Slovencev.

Kaj nas resnično vzburja, kdaj smo prvič doživeli intimno izkušnjo, kakšne fetiše skrivamo pred svetom in kako tehnologija vpliva na našo seksualnost? Pridruži se nam na vročem potovanju skozi spolnost v Sloveniji in odkrij, kaj si Slovenci v resnici želimo!

SODELUJ V NAGRADNI ANKETI – SEKS IN SLOVENCI 2024 in dodaj svoj kamenček v vroč mozaik sila zanimivih odgovorov na pikantna vprašanja.

Anketa je popolnoma anonimna, vprašanja v njej pa vsekakor dovolj provokativna, da so rezultati analiz po koncu ankete več kot vredni branja. Za najbolj vročo in razširjeno anketo na temo spolnosti med Slovenci že leta skrbi vroči oglasnik Urgenca.com, kjer ta hip že dobrih 40 tisoč Slovenk in Slovencev išče vroče avanture in partnerja, s katerim bi doživeli svoje skrite fantazije.

Kateri položaj te spravi do roba?

Če se moramo odločiti za en sam položaj, ki nas popelje do nebes, je to težka odločitev, kajne? Od "misijonarca" do "doggyja" in vsega vmes. Vsak ima svoje želje in fantazije. Prejšnja leta so nas naučila, da Slovenci še kako cenimo inovativnost v spalnici. Pa veš, da je med najljubšimi fetiši veliko govora o bolj trdih praksah BDSM?

Tudi letos se bomo spustili v raziskovanje, kateri položaji vodijo do najmočnejših orgazmov in kje se skriva največji užitek naših fantazij. Bo dolgočasna misijonarjeva klasika potrdila, da je še vedno pogost del naših posteljnih vragolij ali bo primat prevzela kakšna mnogo zanimivejša poza? Bi nekaj novega? Veliko žensk in moških goji strast do analnega seksa in seksa z več osebami. V anketi lahko anonimno in naključno razkriješ, kaj te najbolj podžge!

Fetiši: Česa si še ne drzneš, pa te mika?

Svet fetišev je neskončen in raznolik, od lahkotnega zavezovanja oči do preizkušanja kompleksnih BDSM scenarijev. Letos te anketa "Seks in Slovenci 2024" sprašuje: kaj bi, a še nisi? Bo to preizkušnja s preoblačenjem, "petting" na javnem mestu ali presenečenje v troje?

Slovenci s(m)o že lani priznali, da nam je BDSM precej bolj privlačen, kot si upamo na glas priznati!

Tehnologija in seks: Kje gledaš, kaj te vzburja?

Pametni telefoni, tablice, televizorji in celo VR očala. Danes imamo več načinov za dostop do vsebin za odrasle kot kdajkoli prej. Anketa se tokrat poglablja v to, kateri tehnološki pripomočki nas največkrat popeljejo v svet seksualnih fantazij. Ali večina Slovencev še vedno prisega na pametni telefon, ali pa raje sedijo pred velikim TV zaslonom in se prepustijo užitkom?

In kar je še pomembnejše, kako ta tehnologija vplivajo na naše fantazije? Se ob gledanju vsebin za odrasle počutimo bolj odprto za nove prakse in ideje? Odkrij, kaj vse skriva nova tehnologija in kako Slovenci uporabljamo moderne naprave za noči, polne užitka. Tudi igračke seveda!

Kdo je tvoj skrivni znani fantazijski ljubimec ali ljubimka?

Zamisli si: tvoj popolni partner iz sanj je kar znan Slovenec ali Slovenka! Katarina Čas, Ines Erbus, Jan Plestenjak, Sebastian Cavazza in drugi. Vroča anketa letos prinaša drzna vprašanja, kot so: s katerim slavnim obrazom bi si delil/a posteljo? Morda z več zvezdniki naenkrat. Bo to pregrešna pevka, zapeljiv televizijski voditelj ali mogoče filmski igralec?

Razkrivanje seksualnih fantazij s slavnimi osebami je lahko precej poredno, vendar tudi izjemno razburljivo. Vprašaj se: če bi obstajala možnost, s kom bi preživel/a noč, polno strasti? Morda ti anketa razkrije, da se še več rojakov vidi v postelji prav s priljubljeno zvezdo domače scene.

Sodeluj v anketi "Seks in Slovenci 2024" ter anonimno razkrij svoje fantazije in sodeluj v žrebanju za enomesečno članstvo na urgenca.com. S pomočjo odgovorov bomo vsi skupaj bolje razumeli, kaj nas Slovenke in Slovence resnično vzburja!

