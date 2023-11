Tedenski horoskop od 6. 11. do 12. 11.: biki se bodo morali boriti za ljubezen, kozorogi pa se bodo srečali s pretresom

Oglasno sporočilo

Astrolifov tedenski horoskop napoveduje čas, poln globokih občutkov in refleksij. Foto: Pixabay

Ko bomo prestopili prag 45. tedna, se bodo mnogi med nami zazrli v zvezde in iskali vpogled v prihajajoče dogodke in mogoče preobrate. Ta posebni teden ni le obdobje prehoda v naravi, temveč tudi v astroloških vodnikih. Medtem ko narava upočasnjuje svoj ritem in se pripravlja na zimsko spanje, zvezde in planeti ne mirujejo in nam ponujajo vpoglede v to, kaj nas čaka v prihodnjih dneh.

Kaj prinaša 45. teden za vsako astrološko znamenje? Ali nas čakajo nepričakovani preobrati, globoka razodetja ali morda mirne in sproščujoče energije?

Podrobneje si preberite svoj tedenski horoskop in odkrijte, kako teden oblikovati po svojem okusu.

OVEN (21. marec–20. april) Resnici boste morali pogledati v oči in se spustiti na realna tla. V tem tednu boste morali na novo sezidati porušene mostove in ... Preberite več.

BIK (21. april–21. maj)

V tem tednu se boste morali boriti za svojo ljubezen in se ne predati, ko se boste srečali z izzivi. Zavedajte se, da vsega še ni … Preberite več.

DVOJČKA (22. maj–21. junij) Pripravite se, saj se boste srečali z obetavno priložnostjo, ki vam lahko odpre številna vrata. S svojo energijo in … Preberite več.

RAK (22. junij–22. julij)

Tudi če teden ne bo najlažji, ostanite optimistični, saj bo to odlično obdobje za eksperimentiranje in novosti. Naj vas ne bo strah … Preberite več.

LEV (23. julij–23. avgust) Če se boste ozirali za mnenjem okolice, boste težje naredili korak naprej v življenju in našli notranji mir, s katerim bi … Preberite več.

DEVICA (24. avgust–22. september)

Bodite vztrajni in se ne nehajte boriti za to, kar si želite doseči. Uspeh bo prišel, a najprej morate določene stvari še … Preberite več.

Ekskluzivno za vas: brezplačno vedeževanje! Izkoristite svojih pet minut brezplačnega pogovora še danes! Pokličite na telefonsko številko 01 600 77 00 in odkrijte, kaj zanimivega vas še čaka v preostanku leta!

TEHTNICA (23. september–23. oktober)

Čaka vas teden, v katerem vam radovednosti ne bo manjkalo. Vse, česar se boste lotili, bo obrodilo sadove in vam … Preberite več.

ŠKORPIJON (24. oktober–22. november) Čaka vas teden, v katerem bo v ospredju občutek, da se vozite na čustvenem vlakcu smrti. Pomembno bo, da se boste ... Preberite več.

STRELEC (23. november–21. december)

Prekipevali boste od energije, vendar boste morali biti pazljivi, da je ne boste porabili neproduktivno, saj bodo posledice ... Preberite več.

KOZOROG (22. december–20. januar) Če boste v tem tednu ostali v ozadju in le opazovali, kaj se dogaja, boste težje dosegli želeno. Izrazite, kaj si mislite in … Preberite več.

VODNAR (21. januar–18. februar)

V tem tednu boste dobili nov zagon. K svojim projektom in nalogam boste pristopili strastno, zaradi česar si lahko … Preberite več.

RIBI (19. februar–20. marec) Če se ne boste znali prilagoditi spremembam, se boste v tem tednu srečali z izzivi, ki bodo svoje lovke pustili … Preberite več.

Naročnik oglasnega sporočila je ZEN21, D. O. O.