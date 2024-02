Tedenski horoskop od 5. 2. do 11. 2.: Škorpijone čaka zanimiva novica, vodnarje pa čustveni pretres

Oglasno sporočilo

Šesti teden leta 2024 bo zelo zanimiv, saj nam bo pokazal, česar si morda nismo želeli priznati, in pomagal, da premagamo vse ovire in dosežemo dolgotrajne spremembe. Zabavno bo!

Teden pred nami prinaša nova razkritja in informacije. Spoznali bomo, od česa ne smemo več bežati in s čim se moramo pogumno soočiti, kako se moramo boriti zase na pravičen in pošten način. To bo teden, ko nas bo resnično življenje dohitelo in zahtevalo, da ugotovimo, česa si pravzaprav želimo – od sebe in drugih. Če bodo naša pričakovanja prevelika, se bomo opekli, zato bo zmernost ključna za uspeh in preboj. Četudi bodo prvi dnevi šestega tedna leta 2024 napornejši in v znamenju nemira, se bo njegov zaključek obarval z barvami ljubezni, zadovoljstva in priložnosti, da se nečemu dolgoročno zavežemo. Pestro bo!

Podrobneje si preberite svoj tedenski horoskop in odkrijte, kaj zanimivega vas čaka v šestem tednu leta 2024.

OVEN (21. marec – 20. april) Komunikacija v tem tednu ne bo najboljša, zato boste morali paziti na izbiro besed, zlasti v pogovoru z najdražjimi in ... Preberite več.

BIK (21. april – 21. maj)

Prišel je čas, da analizirate svoje finance in se odločite, česa si želite, saj vam bo ta teden zelo naklonjen in vam omogočil … Preberite več.

DVOJČKA (22. maj – 21. junij) Vstopili ste v teden, ki bo naklonjen realizaciji ciljev in želja, zlasti na čustvenem področju, zato nikar ne … Preberite več.

RAK (22. junij – 22. julij)

V tem tednu se boste morali zazreti vase in nekaj spremeniti, saj stres, ki vas obkroža, premočno vpliva na vaše telo in … Preberite več.

LEV (23. julij – 23. avgust) Odnosi zahtevajo veliko truda in to boste v tem tednu dobro spoznali. Ne bo prostora za napake, zato poskrbite, da … Preberite več.

DEVICA (24. avgust – 22. september)

Ljubezensko področje boste potisnili na stranski tir, saj ne boste imeli energije, da bi se ukvarjali z vedno istimi stvarmi in … Preberite več.

TEHTNICA (23. september – 23. oktober)

Stvari se bodo končno postavile na svoje mesto. Tako na finančnem kot poslovnem področju vas bo ta teden … Preberite več.

ŠKORPIJON (24. oktober – 22. november) Previdnost ne bo odveč. Do vas bo pristopila oseba z zelo privlačno ponudbo in obljubami, ki jih boste morali temeljito analizirati in ... Preberite več.

STRELEC (23. november – 21. december)

Teden vas bo postavil na trdna tla. Spoznali boste, da vas nekaj iz preteklosti močno bremeni in povzroča težave ... Preberite več.

KOZOROG (22. december – 20. januar) Prihajajoči dnevi vam ne bodo pisani na kožo, saj vas bodo nepričakovane finančne nevšečnosti iztirile in povzročile, da … Preberite več.

VODNAR (21. januar – 18. februar)

Tokrat vam bodo čustva povzročala velike preglavice, zato boste morali vsako svojo potezo in besedo premisliti, sicer … Preberite več.

RIBI (19. februar – 20. marec) Če ta teden ne boste izkoristili za premik naprej, se boste še nekaj časa vrteli v začaranem krogu in se spopadali z … Preberite več.

