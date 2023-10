Horoskop za oktober 2023: levi bodo spoznali novo osebo, biki pa bodo deležni hudih kritik

Oktobrski veter s seboj ne prinaša le padajočega listja in hladnejših dni, ampak tudi posebno energijo, ki obeta pomembne spremembe in razodetja. Vse, kar nas bo obdajalo, nas bo spodbujalo k razmisleku, introspekciji in iskanju ravnovesja v življenju.

Foto: Dreamstime

Oktober je čas, ko se duhovne tančice med svetovi rahljajo. Medtem ko narava prehaja v globoko kontemplacijo in se pripravlja na zimsko obdobje, se tudi naša duša povezuje z globljimi resnicami vesolja. Oktobrski dnevi, zaznamovani z naraščajočo meglo in vedno daljšimi večeri, nas spodbujajo, da se poglobimo v lastno duhovnost in poiščemo odgovore, ki jih morda v drugih časih prezremo. To je obdobje, ko lahko meditacija in introspektivne prakse prinesejo še posebej močna spoznanja. V tem mesecu se lahko naučimo, kako ceniti tišino, počasnejši ritem in notranji mir, ki nam pomaga razkriti resnično naravo našega bistva.

Preberite si svoj mesečni horoskop in odkrijte, kaj zanimivega in novega vam prinaša najbolj duhoven mesec v letu.

Oktober 2023, OVEN (21. marec-20. april) Vaša prenagljenost vas bo oktobra drago stala, zato glede vsake odločitve, zlasti povezane s čustvi in telesom, temeljito premislite, da se ne boste … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, BIK (21. april-21. maj)

Pripravite se na padec na realna tla in izzive, s katerimi se boste morali spoprijeti s trezno glavo in predvsem brez nepotrebnega … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, DVOJČKA (22. maj-21. junij) Oktober vam bo postavil ogledalo, zato se pripravite na nekaj novih resnic, ki si jih ne boste želeli slišati, a bodo še kako … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, RAK (22. junij-22. oktober)

S pravimi strateškimi potezami lahko oktobra doživite velik uspeh na poslovnem in finančnem področju, a boste morali … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, LEV (23. oktober-23. avgust) Naval pozitivne energije vam bo pomagal, da boste lažje premagali ovire in izrazili, kaj si zares mislite, kar vam bo v odnosih … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, DEVICA (24. avgust-22. september)

Da se ne boste znašli v globoki finančni krizi, boste morali oktobra narediti rez pri marsikateri stvari, sicer se bo slabo stanje … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, TEHTNICA (23. september-23. oktober) Vaš šarm vam bo odprl marsikatera vrata, kljub temu pa v ljubezni pazite, da pričakovanja ne bodo prevelika, saj … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, ŠKORPIJON (24. oktober-22. november)

Če se boste oktobra še vedno oklepali preteklih dogodkov, boste težje ustvarili nekaj novega oziroma spoznali, da se vam pred nosom skriva ... Nadaljujte tu.

Oktober 2023, STRELEC (23. november-21. december) Če se boste oktobra svojih obveznosti lotili odgovorno in s čutom za podrobnosti, lahko pričakujete ... Nadaljujte tu.

Oktober 2023, KOZOROG (22. december-20. januar)

Komunikacija bo oktobra ključna, zato bodite pripravljeni na daljše pogovore tako na zasebnem kot … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, VODNAR (21. januar-18. februar) Srečali se boste z ovirami, zaradi katerih boste morali spremeniti svoj pristop k financam, da se ne boste ob koncu leta … Nadaljujte tu.

Oktober 2023, RIBI (19. februar-20. marec)

Oktober bo prinesel nekaj čustvenih izzivov, kar vas bo izčrpalo in preobremenilo, posledice pa se bodo čutile tudi … Nadaljujte tu.