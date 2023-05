Horoskop za maj 2023: ovne bo zadela Kupidova puščica, dvojčke pa čaka življenjski preobrat …

Oglasno sporočilo

V mesecu maju se bodo astrološka znamenja srečala z vrtinci sprememb – eni v ljubezni, drugi v karieri, tretji pa … Foto: Dreamstime

Napovedi iz mesečnega horoskopa nam dajejo informacije v zvezi z življenjskimi težavami, počutjem in razpoloženjem, priložnostmi, mogočimi izgubami, potovanji, lastnino, družino itd.

V maju se pred nami odpira izjemno novo obdobje, ki ga bomo zagotovo občutili kot močan sunek kozmične usode. To bo progresiven čas, saj bomo z nastopom lahkotnejšega meseca občutili več energije, zagona, volje in moči. Napetost, ki je med bolj hladnimi, nestanovitnimi in težkimi meseci samo naraščala, bo dokončno začela popuščati. Prišel bo trenutek, da odvržemo vse tisto, kar nam ne služi več. Maj bo prinesel potencial za spremembe na splošno, ne bomo več tako zavrti in zaprti, zato bo tudi osebna preobrazba skoraj neizbežna. Intenzivnost se bo sprva lahko zdela precej vznemirjajoča in zastrašujoča, vendar bo ravno to nelagodje lahko tisti katalizator, ki bo spodbujal transformacije.

Maj 2023, oven (21. marec–20. april)



Maj bo čustven mesec! Prinesel bo strast, ljubezen, čutnost, poželenje, a zaradi vsega tega bodo na plan prišli tudi sumničenje, posesivnost in zavist, kar bi znalo sprožiti hude ... Maj bo čustven mesec! Prinesel bo strast, ljubezen, čutnost, poželenje, a zaradi vsega tega bodo na plan prišli tudi sumničenje, posesivnost in zavist, kar bi znalo sprožiti hude ... Preberi več

Maj 2023, bik (21. april–21. maj)

Močna čustva bodo obvladovala tvoje odzive, na trenutke lahko celo preveč, še posebej ko bo šlo za nerešene stvari. Ravno zato bo treba paziti na impulzivnost, saj bi lahko ... Preberi več

Maj 2023, dvojčka (22. maj–21. junij) V maju te bo lahko zaradi naporov, stresa in nemira popolnoma vrgel iz tira pretres, ki bo dodobra obrnil tvoje življenje na glavo. Huda izčrpanost bo ena od možnosti, če ne boš ... Preberi več

Maj 2023, rak (22. junij–22. julij)

Turbulenten čas in nenehno hitenje v tebi vzbujata vedno močnejše občutke negativnosti, nemira in stresa, kar bi ti dolgoročno lahko škodovalo, zato pazi, da te v tem mesecu ne bo ... Preberi več

Maj 2023, lev (23. julij–23. avgust) Prenehaj skušati vse nadzorovati. S tem samo zaviraš svoj razcvet, svojo rast in možnosti za napredek. V maju bo zagotovo ključnega pomena, da dopustiš ... Preberi več

Maj 2023, devica (24. avgust–22. september)

Pričakuj, da se bo v maju treba spopasti z zadevo, ki ti že lep čas ne pusti lahkotno dihati. Ves trud bo poplačan, a treba se bo spustiti v ... Preberi več

Maj 2023, tehtnica (23. september–23. oktober) V maju te zna nekaj zelo zmotiti in takrat bo potreben dolg korak nazaj ter nekaj precej globokih vdihov, da se bo situacija pred tvojimi očmi razjasnila. Pazi le, da ne boš ... Preberi več

Maj 2023, škorpijon (24. oktober–22. november)

V maju bo treba zelo pozorno spremljati dogajanje, saj se zna drugače hitro kaj podreti, še posebej se zna porušiti ravnovesje na področju ... Preberi več

Maj 2023, strelec (23. november–21. december) Mogoče je, da te bo v maju za določene stvari zelo skrbelo, da boš pod pritiskom, kako ukrepati naprej. Pomembno bo predvsem to, da si boš na jasnem ... Preberi več

Maj 2023, kozorog (22. december–20. januar)

S pogumom in močno voljo se bodo zastavljeni cilji dosegli z lahkoto. Vendar pazi, da te uspehi ne bodo popeljali previsoko v oblake, saj bo padec na realna tla … Preberi več

Maj 2023, vodnar (21. januar–18. februar) V maju se ne predaj. Stoj trdno za svojimi besedami in dejanji, sicer se utegnejo pojaviti težave. Okolici ne daj priložnosti ali podlage, da bi ti otežila življenje. Raje … Preberi več

Maj 2023, ribi (19. februar–20. marec)

Tvoja čustva bodo v maju podivjala! Tvoja pojava bo zelo samozavestna in odločna, kar bo opazila tudi okolica. Družabno življenje bo zaživelo in … Preberi več

Naročnik oglasnega sporočila je ZEN21 D.O.O.