Kako poletje preživeti doma in pri tem tudi uživati

Včasih lahko o idiličnih poletnih potovanjih in dopustu na morju samo sanjamo. Si tudi vi letos ne boste mogli privoščiti dopusta ob morju ali potovanja? Med nami je kar nekaj takih, ki se moramo sprijazniti z dopustom doma. Prvi in najboljši način je, da poiščemo svojo novo strast.

Še tako sanjske počitnice ob morju ali na avanturističnem potovanju se nekega dne končajo in ko po dopustu navsezgodaj zazvoni budilka, ki kliče na delo, je lenarjenje le še spomin. Zato si ne ženite k srcu, če vam letos dopusta ni usojeno preživeti nekje daleč, saj se lahko zares spočijete tudi doma. In pri tem uživate kot še nikoli! Kolikokrat ste si med letom dejali: tako sem utrujena, da grem na dopust, pa čeprav bom doma gledala v steno in namakala noge v vedro. Spomnite se tega in takoj boste dobili idejo, kaj vse lahko počnete doma.

Kočno imamo čas za dobro zgodbo

Foto: Shutterstock

V zgodbah so čustva, ideje, neverjetni ljudje.

Preberite knjigo, ki je med letom niste imeli časa prijeti v roke ... ali kar cel kup! Kdaj ste nazadnje prebrali knjigo? Kam je odšla vaša bralna žilica? Ljubezen do knjig lahko obudite prav med dopustom. Če niste več na tekočem z novostmi knjižnega trga, za predloge poprosite prijatelje ali sodelavce, katerih mnenje cenite.

Veliko predlogov najdete tudi na spletu – lahko si ogledate tudi našo lestvico TOP10 poletnega branja –, ali pa se preprosto obrnete na izkušeno knjižničarko v vaši knjižnici, ki vam bo zagotovo znala svetovati pravo čtivo glede na vaše preference.

Preostane vam le še to, da se zleknete in se potopite v zgodbo. Preležite dan. No, ne ravno celega dne, a le privoščite si dan, ko boste v postelji poležavali po mili volji. Niti iz pižame vam ni treba, pa tudi misel na kuhanje opustite in si raje privoščite sladoled v postelji. Kar iz banjice! Boste videli, najbrž vam bo že na polovici dneva postalo kar malo dolgčas, a ne dajte se! Iz postelje se lahko preselite na kavč in se nagledate nadaljevank in filmov. Popolnoma brez slabe vesti!

Izlet ... v znano ali neznano

Foto: Ana Kovač

Zjutraj si pripravite malico, poskrbite za dovolj tekočine in se odpravite. Kam? Na izlet. Lahko v neznano, nekam, kamor si že dolgo želite, lahko pa tudi obudite kak spomin iz otroštva in odidete tja, kjer ste morda taborili s taborniki, se preganjali s sošolci na končnem izletu ali počitnikovali s starši, ko ste bili še majhni. Na končni postaji odprite nahrbtnik in si privoščite malico – prav takšno kot na izletu v šolskih dneh. Smeh in nostalgija sta zagotovljena!

Razveselite z obiskom

Foto: Shutterstock

Pomislite, koga že dolgo niste videli, morda zaradi oddaljenosti, morda zaradi pomanjkanja časa, ali pa kar tako, ker so tako nanesla leta ... in se najavite na obisk. Naj bo to babica, prijateljica iz osnovnošolskih dni ali kolega iz študentskega doma, ni lepšega, kot srečati se z nekom, s katerim ste preživeli nekaj najlepših let svojega življenja. Kdo ve, morda obudite tudi kakšno staro prijateljstvo in se boste od zdaj naprej videli večkrat.

Uresničite si željo

Foto: Shutterstock

Če si želite to poletje zares zapomniti vse življenje, si uresničite katero od dolgoletnih želja, za katero do zdaj morda niste zbrali poguma. Si želite tetovaže, kratke pričeske, morda skoka s padalom ali z vrvjo? Kupite vstopnico za koncert svetovno znanega izvajalca, ki prihaja v bližino ali splezajte na Triglav. Naj vas ne ovira strah, pošljite k vragu predsodke in storite to, kar si že od nekdaj želite!