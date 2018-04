"Mama, samo glej, da se ne boš 'izpisala' iz Lidla"

Lidl – družini prijazno podjetje

Fleksibilni delovni čas, ugodnosti za celo družino, dogodki, možnost za rast – vse to so izpostavile tri sogovornice, Lidlovke, ko smo jih povprašali o tem, kako je delati v podjetju, ki ima certifikat Družini prijazno podjetje.

Foto: Ana Kovač

Vse po vrsti so poudarile nekaj: Lidl Slovenija nam omogoča, da uresničujemo svoje ambicije, rastemo z njim in hkrati živimo polno družinsko življenje.

Z mislijo na ljudi Lidl Slovenija je polni certifikat družini prijazno podjetje prejel leta 2016, potem ko so uspešno izvajali več kot 20 ukrepov, zastavljenih v okviru osnovnega certifikata, ki so ga prejeli že leta 2014. V delovni skupini, ki oblikuje ukrepe za DPP, so zaposleni iz oddelkov v upravi, pa tudi prodajalci iz trgovin, regionalni vodja prodaje, skladiščniki in drugi. To so ljudje, ki "živijo Lidl". Skupaj ustvarjajo ukrepe z mislijo na ljudi, ki jih bodo uporabljali.

Posluh za dobrega zaposlenega

Nevenka Žejn Foto: Ana Kovač

"Rastem z Lidlom in Lidl z mano, zato vidim, kako se stvari z uvajanjem ukrepov za družini prijazno podjetje spreminjajo. Ker imam družino in sedemletnega otroka, poleg tega se vsak dan vozim v službo sto kilometrov v eno smer, mi vse, kar Lidl Slovenija uvaja, pride zelo prav. Pravzaprav vsa družina vse s pridom uporablja," je povedala vodja oddelka za davke Nevenka Žejn, ki je v Lidlu Slovenija zaposlena že deset let. Kot največjo ugodnost, ki jo je prinesel certifikat, navaja prilagodljiv delovni čas.

"To je zame največji ukrep, saj si urnik res lahko prilagodim po svoje. V okviru službenih aktivnosti si brez očitkov in slabe vesti razporedim prihode in odhode. Na delo v Ljubljano prihajam ob 7. uri zjutraj, da se potem lahko prej odpravim domov. Sicer bi zaradi tega, ker sem mama, morala povsem zanemariti svoje ambicije. Tako pa lahko delam to, kar rada delam in kjer rada delam. Dejstvo je, da mi delodajalec priskoči na pomoč, ko moram zaradi družinskih razmer prilagoditi svoj urnik dela. Omogočili so mi, da v tem času delo opravljam suvereno in dobro ter da moja družina pri tem ne trpi. Lidl Slovenija ima vedno posluh za dobrega zaposlenega," dodaja sogovornica iz Ajdovščine.

Namen certifikata Družini prijazno podjetje je usmerjati organizacije pri iskanju in razvoju praks, ki zaposlenim omogočajo lažje usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti. Certifikat lahko pridobijo le podjetja, ki se zavežejo, da bodo izvajala ukrepe, ki bodo povečevali ravnovesje med delom in družino pri zaposlenih, ter redno poročajo o izvedbi in poteku uvedenih ukrepov. "Zanimanja za pridobitev certifikata je med slovenskimi podjetji vedno več, kar odraža trenutno sliko na slovenskem trgu dela. Dobrih kadrov je namreč malo in tudi na tak način podjetja iščejo načine, kako pridobiti dobre sodelavce. Mladi kadri pa zelo iščejo ugodnosti, ki jim jih ponuja certifikat DPP," je povedala Petra Hartman, strokovna sodelavka v Ekvilib Inštitutu, ki podeljuje certifikate Družini prijazno podjetje. "Vsako podjetje s svojo ekipo sodelavcev izbere tiste ukrepe iz celotnega kataloga ukrepov, ki najbolj odražajo potrebe zaposlenih. Za mala podjetja je minimalno število sprejetih ukrepov iz kataloga devet, za večja pa deset ukrepov," je dodala Hartmanova.

Bolj preprosto po zasebnih obveznostih

Barbka Klopčič Foto: Ana Kovač

Tudi v trgovinah, kjer delajo v več izmenah, z veseljem izkoristijo ukrepe, ki jih omogoča DPP. Prodajalka Barbka Klopčič, ki je v Lidlu Slovenija že od leta 2012, pravi: "Certifikat smo dobili, ko sem bila že mama, zato mi veliko ukrepov pride prav."

Barbka pravi, da ji kot mami dveh otrok večkrat pride prav prilagodljivi delovni čas, saj lahko brez težav usklajuje urnike z obveznostmi in opravki. "Tri tedne pred predvidenim dnem moram sporočiti vodji, ker je treba urediti urnike, kdaj bi potrebovala prosto. V veliki meri se nam vodja poslovne enote prilagodi, če je to seveda zaradi obsega in narave dela mogoče. Za te ukrepe sem res hvaležna. Tudi sicer prilagodljiv urnik pride prav, če recimo zboli otrok in mora biti nekaj časa doma. Takrat seveda potrebuje varstvo. Z možem se v tem primeru dogovoriva za usklajene turnuse, da lahko oba skrbiva za otroka, eden dopoldne, drugi popoldne."

Barbki poleg prilagodljivega delovnega časa izjemno veliko pomeni izredni dopust na prvi šolski dan. "To je poseben dan in veseli me, da smo takrat lahko z otrokom in ni težav z jemanjem dopusta in podobno."

Eden od ukrepov certifikata DPP je tudi pet dni neplačanega dopusta, ki ga zaposleni lahko izkoristijo za nepredvidljive družinske primere – če morajo na primer spremljati otroka v bolnišnico, a nimajo več dopusta.

Foto: Ana Kovač

Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje iz Lidla Slovenija: "Ravno na pobudo sodelavk iz trgovin smo kot podjetje leta 2015 vzpostavili Unicefove Varne točke v vseh trgovinah in na drugih lokacijah. Tudi to je po našem mnenju pomemben ukrep za družini prijazno podjetje, ki pravzaprav prinaša korist celo za zunanjo javnost."

Iz prve roke: zaposleni navdušeni

Miša Budaji Šimon Foto: Ana Kovač

Pogled z druge strani nam je podala svetovalka za kadrovske in socialne zadeve, tudi neodvisna zaupnica Miša Budaji Šimon, ki opravlja prav posebno delo.

"Prej sem nekaj let delala kot regionalna vodja prodaje, zadnja štiri leta pa sem na položaju svetovalke za kadrovske in socialne zadeve zaupnica zaposlenih. Obiskujem vseh 52 trgovin in skladišče, zato poznam veliko različnih zgodb. Zaposleni mi veliko zaupajo in jim pomagam pri različnih zadevah, ugotavljam, kakšno je ozračje in kakšne potrebe imajo zaposleni. Vsi ukrepi in družinske aktivnosti so pri zaposlenih izjemno dobro sprejeti," nam je zaupala Miša Budaji Šimon, ki je od leta 2009 članica velike Lidlove družine.

"Imam petletno deklico in sem izkoristila vse ukrepe, ki jih ponuja moje podjetje v okviru DPP. Skupaj s hčerko komaj čakava, kdaj bo lahko šla za pet dni na otroško letovanje v Pacug, za katerega vse stroške plača podjetje in kjer za otroke skrbijo zelo usposobljeni animatorji."

Ukrepe izvajali že pred certifikatom

Ne glede na to, da je Lidl Slovenija družini prijazno podjetje, Miša Budaji Šimon poudarja, da so v podjetju že pred uvedbo certifikata izvajali številne ukrepe, ki so jih zdaj združili pod projekt DPP – predvsem usklajevali urnike in se prilagajali zaposlenim.

Brezplačne svetovalne urice Zaposleni lahko anonimno in brezplačno pokličejo zunanjega psihologa – kadarkoli za kakršnekoli osebne, zasebne, duševne stiske. To možnost pogosto izkoristijo in se tudi zadovoljni javijo, da jim svetovanje veliko pomeni.

Mama, ki vozi viličarja: nepopisno veselje

Družinski dan na sedežu podjetja v Komendi.

Med aktivnostmi, na katere so Lidlovci še posebej navezani, so družinski dnevi (letošnji bo 25. maja), ki so za vse izjemnega pomena. Udeležijo se jih številni otroci staršev, ki delajo v upravi, vabljeni pa so tudi zaposleni iz trgovin in skladišča.

Kot pravijo v Lidlu, otroci že decembra začnejo spraševati, kdaj bodo lahko šli k staršem v službo. "Radi vedo, kaj njihovi starši počnejo v službi. Ena od hčerk je bila izjemno navdušena, ko je videla mamico, ki se v skladišču vozi z viličarjem," je povedala Tina Cipot, vodja službe za korporativno komuniciranje iz Lidla Slovenija.

Tudi Nevenka Žejn pravi: "Moj sin si ne bi mogel predstavljati, kam njegova mama hodi vsak dan, kaj počne, s kom je. Takrat spoznajo moje sodelavce in njihove otroke, s katerimi se potem tako ali tako srečajo v Pacugu na letovanju za Lidlove otroke."

Včasih na družinski dan v Komendo pridejo celotne družine ali partnerji. "Moj partner je komaj čakal, da spozna, kako je videti delo v skladišču, in si je vzel prosto, da je lahko prišel na družinski dan. To je tudi dan, ko se zaposleni iz poslovalnic srečajo z ljudmi, s katerimi imajo sicer stike samo po telefonu," pa je dodala Miša.

Pri šestih letih mamo prosil, naj ostane v Lidlu

Foto: Ana Kovač

Med aktivnostmi, ki jih Lidlovci težko čakajo vsako leto, je piknik, ki so ga lani ob desetletnici Lidla Slovenija pripravili za družine zaposlenih. Takrat je Nevenka doživela enega od lepših trenutkov, ko se je s sinom vračala domov s piknika, to je bilo zanjo potrdilo, da v Lidlu nisi samo številka: "Ko smo se vračali domov, je sin izjavil: Mama, samo glej, da se ne boš 'izpisala' iz Lidla. Takrat je imel šest let. To so doživetja, ki jih ne moreš najti nikjer drugje, saj te vzamejo kot osebo, ne številko. Na piknikih se povsod toliko dogaja, vzdušje je tako prijetno, da jim rečem kar dan srečnih obrazov."

Prodajalcem pa piknik pomeni priložnost za srečanje po dolgem času. "Na dan našega piknika so trgovine zaprte. To je tisti dan, ki ga imamo zares zase in ga dobro izkoristimo. Prodajalci se včasih dlje časa ne vidimo in na pikniku se spet srečamo. Takrat smo vsi samo Lidlovci, ne glede na naš položaj v službi," je povedala Barbka Klopčič.

Pacug: zmagovalec med družinskimi aktivnostmi Prenavljanje prostorov v Pacugu. Vsi otroci Lidlovcev vedo, da se v Pacugu res veliko dogaja, zato že pred dopolnjenim šestim letom starše priganjajo, kdaj bodo lahko šli na petdnevno letovanje. "Ravnokar me je sodelavec spraševal, ali lahko petletnika pošlje na letovanje v Pacug, vendar mora biti za letovanje star najmanj šest let. Včasih moram kakšno mamico sicer malo spodbuditi, da se opogumi in pošlje otroka na letovanje. Do zdaj so bili vsi navdušeni in komaj čakajo novih počitnic," je povedala Miša Budaji Šimon.