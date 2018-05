Hrana ni za tjavendan: blogerji pripravljali okusne recepte iz ostankov jedi

Oglasno sporočilo

Lidl Slovenija v sodelovanju z Ekošolo že četrto leto v sklopu projekta Hrana ni za tjavendan skrbi za ozaveščanje otrok in mladih v vrtcih, šolah ter srednjih šolah o zmanjšanju količine zavržene hrane. Ker pa so si želeli razširiti projekt tudi med druge ciljne skupine, so se povezali z ustvarjalkami blogov Mamina maza, 220 stopinj poševno, Our way everyday in Srečna.si, ki so se podale na lov za okusnimi recepti s hrano, ki bi drugače pristala v smeteh. Skupaj z blogerkami so dober mesec spodbujali širšo javnost k odgovornejšemu ravnanju s hrano.

Blogerke so svoje kuharske spretnosti preizkusile v kreiranju receptov iz ostankov kruha, pečenega mesa ali rib, priloge (riž ali krompir) in prezrelega sadja. Sledilci Lidla Slovenije na Facebooku so lahko vsak teden z všečkom glasovali za svoj najljubši recept in s tem podprli avtorico recepta. Zmagovalki izziva sta bili Tamara in Natalija, ustvarjalki vloga Our Way Everyday, več o njunem odnosu do hrane in okusnih receptih pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Tamara Fortuna, ustvarjalka bloga Srečna.si, srečna mamica dveh hčera in didžejeva žena, ki verjame, da gre ljubezen skozi želodec, je takole opisala svoj odnos do hrane: "Bila sem vzgojena v obilju hrane, ampak vedno so me učili, da se hrane ne meče stran. Včasih so rekli, da je kateri od staršev kot 'kanta za smeti', in vsi smo se smejali. Da, včasih so vse za nami raje pojedli, kot da bi metali stran. Zdaj pa jaz raje manj skuham oziroma ostanke recikliram in jih vse porabimo. Stran ne vržemo niti koščka kruha, kajti jaz ga sproti narežem na koščke in dam v zamrzovalnik, kjer počaka, dokler ga ne porabim za kakšne kruhove jedi, ki jih imamo zelo radi kor prilogo."

Tamara je v štirih tednih za Lidlove sledilce na Facebooku in Instagramu ustvarila štiri recepte. Star kruh je porabila za srečne prigrizke iz recikliranega kruha, ki so primerni za goste ali družinsko malico. V srečnem klubskem sendviču je uporabila ostanke pečenega mesa, ki so ostali po žar pikniku, ostanke testenin pa je prelevila v testeninsko omleto, ki jo je sama ljubkovalno poimenovala kar "reciklaža po Italijansko". Ker najslajše seveda pride na koncu, je v zadnjem izzivu bralce navdušila z retro sladolednim užitkom, ki menda še posebej tekne njenima hčerama.

Retro sladoledni užitek SESTAVINE za 4 osebe: Sladica iz prezrelega sadja: retro sladoledni užitek 1 zmrznjen, narezan in zelo zrel avokado 4 zmrznjene, narezane in zelo zrele banane pest olupljenih in zmletih pistacij 1 majhna žlica limoninega soka 1 zmrznjen narezan mango kokosova moka vaniljev bourbonski sladoled žlica ali dve vaniljeve skute/grškega jogurta/sladke smetane za stepanje bučno olje bučna mleta semena stopljena čokolada (50-100 g) Navodila za pripravo najdete tukaj.

Anja Oman, ustvarjalka bloga Mamina maza in vodja skupine Mami blogerke, je pred kratkim ponovno postala mamica in se zaveda, kako pomemben je vsak prosti trenutek. Star kruh je tako porabila za pripravo ekspresne pomladne sladice iz starega kruha in borovnic, z ostanki pečenega mesa pa je v manj kot 30 minutah pripravila okusno indijsko jed – tikko masalo z recikliranim mesom ali ribo. Ostanke riža je uporabila v najljubši sladici mnogih – slastnih brezglutenskih palačinkah, ki jih lahko postrežemo tudi v kozarcu –, v zadnjem izzivu pa je iz prezrelega sadja pripravila še preproste sladoledne lučke, ki bodo v toplejših mesecih brez dvoma teknile vsakomur.

Anja, ki je tudi in inštruktorica plesnega pilatesa, pravi, da ima rada življenje, ljudi in reševanje izzivov, ki nam jih ponuja sodobna družba: "Moj odnos do 'stare hrane' ni najbolj odgovoren in priznam, da se je pri nas veliko hrane znašlo v smeteh. Ko o tem malo razmišljaš, ugotoviš, da to ni samo neodgovorno, ampak v resnici prav žalostno. Ker verjamem, da bodo svet izboljšali prav naši otroci, se zavedam, da jim moram biti vzor in najprej spremeniti svoj odnos, oni pa bodo sledili. V izzivu nisem samo uživala ob pripravi novih receptov, ampak sem se dodobra zamislila in odločila, da bomo občutno zmanjšali metanje hrane v smeti."

Tikka masala z recikliranim mesom ali ribo SESTAVINE za 4 osebe: Ekspresna tikka masala iz ostankov pečenega mesa. ostanek mesa ali ribe (lahko tudi govedina in piščanec skupaj) 200 ml kokosovega mleka ali sladke smetane 200 ml paradižnikove mezge 1 velika čebula maslo ingver, kumina, koriander, poper, sol tikka masala (lahko jo naredimo tudi sami) riž jogurt Navodila za pripravo najdete tukaj.

Urška Fartelj, avtorica spletne strani 220 stopinj poševno, kjer deli ljubezen do kuhanja in peke, uživa v ustvarjanju receptov, ki so preprosto, sveži in prijazni do družin.

"Kuharske zgodbe mi pomagata ustvarjati tudi otroka in se tako že od zgodnjega otroštva učita razvijati zdrav odnos do hrane. V naši kuhinji težimo k pripravljanju raznovrstnih, vendar manjših obrokov hrane. Sploh pri sladicah, ki jih radi delimo s prijatelji," je povedala Urška Fartelj.

V prvem izzivu je sledilce razveselila s kar tremi recepti iz starega kruha. Pripravila je bilicof krüj, pajani krüj in bruskete. Hkrati je na Facebooku delila še nekaj nasvetov, kako shranjevati kruh, da ostane dlje časa svež. Vsi ljubitelji kanapejev lahko uporabite njen recept in iz ostanka pečenih rib pripravite okusne kanapeje z ribjo pašteto, če vam je pri kosilu ostalo nekaj dodatnega riža, pa si lahko za sladico privoščite rižev puding z belo čokolado in karamelizirano skorjico a la creme brulee.

Kanapeji z ribjo pašteto Kanapeji z ribjo pašteto iz ostankov pečenih rib SESTAVINE ZA RIBJO PAŠTETO: 1 večja pečena riba (ostanki orade, brancina ...) 4 inčuni 1 strok česna 1-2 žlici limoninega soka 2-3 žlice tatarske majoneze 1 žlička gorčice 2 žlici olivnega olja ščep soli sveže mlet poper Sestavine za kanapeje in navodila za pripravo najdete tukaj.

Tamara in Natalija, prijateljici in v prostem času vlogerki na kanalu Our way everyday na YouTubu, sta s svojimi recepti najbolj prepričali sledilce na Facebooku, saj sta prejeli največ odzivov. Kaj je bil njun največji izziv pri pripravi jedi in kateri recept jima je najbolj pri srcu, si lahko pogledate v videu.

Izzivov sta se lotili na sproščen in zabaven način in prav takšni so tudi njuni recepti. Star kruh sta porabili za odličen kruhov narastek z jabolčnim nadevom in sladoledom. Iz ostankov mesa so nastale mehiške piščančje tortilje z zelenjavo, za pripravo testenin s sirom, šunko in pršutom pa sta uporabili tudi druge sestavine, ki rade ostajajo pri pripravi jedi (koščki sira, polovičke bučk, paprike, paradižnika, zadnji del šunke). Za konec sta iz zrelega sadja pripravili še enostaven bananin sladoled, za katerega sta med vsemi recepti s sadjem prejeli največ všečkov.

Enostaven bananin sladoled SESTAVINE: Enostaven bananin sladoled 3 zelo zrele banane polovica vaniljevega stroka (lahko tudi vaniljeva aroma) mleko (po občutku) pisane mrvice sesekljani praženi lešniki, mandlji in kakav granola temna ali mlečna čokolada Sestavine za kanapeje in navodila za pripravo najdete tukaj.

V širokem naboru receptov lahko vsakdo najde nekaj zase in s ponovno uporabo hrane vsaj malce pripomore k zmanjšanju zavržene hrane. Vsi recepti so objavljeni na spletni strani Lidlov navdih, če pa so vašo pozornost pritegnili recepti le iz določene jedi (ostanka mesa, priloge ali kruha), si jih lahko ogledate v albumih na Lidlovi strani na Facebooku. Tisti, ki bi želeli svojo prehrano dodatno popestriti, si lahko prenesete tudi brezplačno knjižico Reciklirana kuharija, kjer najdete še več idej za pripravo okusnih obrokov. Knjižica je na voljo tudi tukaj.