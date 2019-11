Znova bomo odkrivali lepote naravnega sveta

V štirih novih epizodah dokumentarne serije Naravni svet bomo spoznavali pakistanske snežne leoparde, japonske snežne opice, andske medvede in indijske leoparde, ki živijo v okolju z več kot milijardo ljudi.

V štirih novih epizodah dokumentarne serije Naravni svet bomo spoznavali pakistanske snežne leoparde, japonske snežne opice, andske medvede in indijske leoparde, ki živijo v okolju z več kot milijardo ljudi. Foto: BBC Studios

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali novembra.

Naravni svet

Premierno od sobote, 2. novembra, ob 13. uri. │ Foto: BBC Studios

Odkrijte zgodbo o japonskih snežnih opicah, ki se rade grejejo v vrelcih, in prisrčno pripoved o prizadevanjih prav posebnega moškega, da poišče in posname snežnega leoparda na severu Pakistana.

Kako leopardi živijo in preživijo v urbanih predelih Indije, kjer živi več kot milijarda ljudi, in kaj se lahko naučimo o izmuzljivem andskem medvedu, ki je služil kot navdih pri ustvarjanju slavnega medvedka Paddingtona?

Vse to boste izvedeli v štirih novih epizodah dokumentarne serije Naravni svet.

Nevarno vreme – 2. sezona, 2. del

V petek, 29. novembra, ob 19.55. │ Foto: Cineflix

Osebna pričevanja opisujejo zgodbo o atlantskem orkanu pete kategorije Matthewu, ki je povzročil katastrofalno škodo na Karibih in jugovzhodnem delu Združenih držav.

Na Floridi je terjal življenja desetih ljudi, ko je preplavil obalne predele in mesta, kot sta Daytona Beach in Jacksonville, ter več kot milijon prebivalcev odrezal od elektrike.

Orkan, ki je povzročil skoraj 600 smrtnih žrtev (od tega 44 v ZDA), je posledica podnebnih sprememb, takšnim posledicam, kot je orkan Matthew, pa bomo priča tudi v prihodnosti.

Krvoločna Avstralija (Savage Australia)

Premierno od petka, 8. novembra, ob 19. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: TCB Rights

Serija raziskuje nenavadne, divje in nevarne živalske vrste Avstralije. V njej vam bodo predstavili nepozabne arhivske posnetke in strokovne komentarje z razburljivega in poučnega potovanja po naravnem svetu, s katerega iskreno upajo, da se vrnejo živi!

Veliki tektonski jarek - Divje srce Afrike (Great Rift - Africa's Wild Heart)

Premierno od nedelje, 3. novembra, ob 13. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Ena od najbolj vznemirljivih pokrajin na planetu, vidna iz vesolja, se razteza od zasneženih vrhov Kilimandžara do koralnih čeri v Rdečem morju, od prostranih savan Serengetija do deževnih gozdov na pobočjih gorovja Ruvenzori, znanega tudi kot Mesečeve gore.

Etiopska depresija Afar je dramatična pokrajina ognjenikov in slanih planjav. Tu so živali razvile osupljive strategije preživetja. Na pobočjih lave so skrivnostne votline, kjer živijo najbolj nenavadna bitja, gorovje Ruvenzori pa je poslednje zatočišče največjega primata na svetu, gorske gorile.

Veterinar iz Yorkshira (The Yorkshire Vet)

Premierno od ponedeljka, 18. novembra, vsak delavnik ob 15. uri. │ Sezona: 5. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: DRG

V tej poučni seriji profesor Richard Fortey, vodilni britanski kronist antičnega sveta, predstavlja izjemno zgodovino paleontologije na podlagi treh največjih fosilnih nahajališč na svetu.

Te fosilne "časovne kapsule" zajemajo celotne ekosisteme nekdanjih svetov. Takšnih nahajališč je na svetu le peščica, vendar je vsako od njih ovrglo dolgoletna paleontološka prepričanja in spremenilo naše razumevanje preteklosti.

Ta "supernajdišča" niso edinstveno posebna le zaradi obsega ohranjenega življenja, temveč tudi zato, ker vsaka lokacija razkriva evolucijsko zgodovino posameznih vrst živali ter izpostavlja tri ključne evolucijske trenutke – zgodnje življenje v morjih, razvoj pernatih dinozavrov in ptic ter prihod sesalcev.

Ta bogata nahajališča skupaj pripovedujejo zgodbo o starodavni preteklosti, hkrati pa tudi o tem, kako smo jo razvozlali.

Delfinji vohuni (Dolphins – Spy in the Pod)

Premierno od sobote, 23. novembra, ob 13. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

V delfinji svet vstopa nova generacija vohunskih kamer, ki nam bodo razkrile skrivnostna življenja najbolj inteligentnih živali v oceanu. Tokrat bodo vse kamere izdelane kot "vohunska bitja", večina od njih s kamerami namesto oči.

Mednje spadajo vohunski delfin, vohunski brodnik, vohunska želva in še cela vrsta drugih prebivalcev globin. Ti vohuni bodo sodelovali s človeško potapljaško ekipo in zajeli najbolj intimne posnetke delfinov doslej ter kopico novih vedenjskih vzorcev.