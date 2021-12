Slovenska velemojstrica s kraljevsko igro po novem tudi na televiziji

Laura Unuk, slovenska šahovska šampionka, iz dneva v dan skrbi, da šah v Sloveniji postaja vse bolj prepoznaven. " Nekateri se preživljajo z igranjem šaha, jaz pa šah igram, da živim ," je njej ljubi moto, lepoto igre vidi predvsem v ustvarjanju novih pozicij, šah pa dojema kot umetnost, igro in tudi kot šport. Vseskozi poudarja, da je, poleg rezultatskih uspehov, ključna vizija njenega šahovskega udejstvovanja predvsem popularizacija njej tako ljube igre. In to ji vedno bolj uspeva. Laura Unuk je skupaj z ekipo pripravila prvi celoviti spletni tečaj šaha pri nas, kot ga v Sloveniji še ni bilo, namenjen pa je tako začetnikom kot izkušenim igralcem.

Laura Unuk je slovenska šahistka s šahovskim nazivom mednarodna mojstrica v absolutni konkurenci. Foto: Bojan Puhek

Kot programska opcija Šah z Lauro Unuk je v Sloveniji ekskluzivno na voljo naročnikom platforme NEO Telekoma Slovenije na vseh zaslonih – televiziji, spletu in v mobilni aplikaciji NEO.

Spletni tečaj oziroma interaktivna videoserija vsebuje osem skrbno pripravljenih in zanimivih sklopov. Moderna in interaktivna spletna platforma vam bo učenje šaha še približala in olajšala. Šahovski tečaj vsebuje naslednje sklope, module: uvod, psihologija in mentalna moč, stili igranja, otvoritve, napadi, obrambe, menjave figur, končnice in dodaten bonus sklop, ki ponudi ekskluziven vpogled v razmišljanje mednarodne šahovske mojstrice Laure Unuk. Naučili se boste osnov šaha, naprednejših šahovskih prvin in spoznali psihologijo šaha.

Poleg tečaja prejmete tudi posebno učno gradivo, ki ga je za tečajnike pripravila Laura.

Več informacij o šahu z Lauro Unuk preverite na tej povezavi, spodaj pa lahko rešite kviz ter preverite svoje šahovsko znanje in se hkrati potegujete za privlačne nagrade.

Dvigniti raven slovenskega šaha

Laura Unuk šahovsko partijo s črnimi figurami ponavadi odpira s t. i. francosko obrambo. Ko igra z belimi figurami, pa je njena taktika damin gambit, odprtje igre s kmetom pred damo, pri čemer beli žrtvuje kmeta. Mi smo pogovor z njo začeli z vprašanjem, kako je nastal tako celovit šahovski tečaj, ki je po novem na voljo naročnikom platforme NEO Telekoma Slovenije.

"Že dolgo časa sem razmišljala o podobnem šahovskem tečaju, ki bi bil lahko dostopen vsem. Sama na začetku svoje kariere te možnosti nisem imela, verjamem, da bo posnet material koristil marsikomu, tako nadobudnim šahistom in šahistkam kot ljubiteljskim igralcem šaha vseh generacij. Za spletni tečaj sem se odločila, ker si želim, da igra šaha pridobi prepoznavnost in priljubljenost. Predvsem si želim, da ljudje v šahu vidijo globlji pomen in spoznajo, da šah ni le igra za prosti čas. Omenjeni spletni tečaj je nekaj unikatnega, takega tečaja v Sloveniji še ni bilo. S tečajem si želim spodbuditi mlade rodove k igri in morda ustvariti bodočega šahovskega velemojstra," uvodoma razloži. Sodelovanje s podjetjem, kot je Telekom Slovenije, ji pomeni zares veliko. "Šport, kot je šah, žal ne spada med najbolj priljubljene, zato šahisti težko pridobimo pozornost in podporo velikih oz. uspešnih podjetij. Ravno zato sem izjemno vesela, da je Telekom Slovenije kot eno izmed najvidnejših slovenskih podjetij prepoznal potencial tega plemenitega športa. Skupaj bomo dvignili slovenski šah na novo, višjo raven," upa.

Že pri svojih rosnih 13 letih je postala državna prvakinja v ženski članski kategoriji. Dvakrat je tudi osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje. Foto: Bojan Puhek

Kaj vsebuje šahovski tečaj z Lauro Unuk?

V prvem, uvodnem sklopu Laura Unuk spregovori o začetkih šaha, kako je nastal, koliko je vredna kakšna figura, kako se premikajo figure … "Skratka, govora je o šahovskih osnovah. Omenjeni modul je v prvi vrsti namenjen posameznikom, ki se prvič spoznavajo s šahom, njim bi hkrati tudi priporočila, da si ta sklop pogledajo večkrat, da določene stvari ponotranjijo in da jim bo lažje pri naslednjih poglavjih. Pri poglavju psihologija in mentalna moč se umaknemo s šahovnice (smeh, op. p.). Modul je pripravljen kot zgodba, kako šah vpliva na posameznika v razvoju, kako se razmišlja, kako se razumevanje stopnjuje. Tretje poglavje, stili igranja, je že malce zahtevnejše, sama sem ga naredila takega (smeh, op. p.). Predstavimo različne stile igranja v praksi, kaj pomeni, če si napadalni ali obrambni igralec. Navedena sta dva primera dveh svetovnih prvakov. Na teh primerih pojasnimo, od kod izvira določen stil napadanja, predstavim 'agresivnejše' vidike napadanja, to, da ima vsaka tovrstna poteza za sabo določeno idejo in da gre pri pozicijskem šahu za bolj počasno premikanje figur. Četrti sklop, otvoritve, je precej obsežen, saj je v šahu teh več kot sto, pa še vedno se razvijajo nove različice. Gledalci bodo izvedeli, katere otvoritve sploh obstajajo in katere izbrati glede na predviden slog šahovske igre. Na splošno govorimo o tem, kakšna pozicija nastane ob vsaki otvoritvi, ne govorimo pa toliko o globini poteze. Vsaka otvoritev lahko namreč sega okoli 20 potez globoko," razlaga šahovska šampionka.

Naslednje, peto poglavje so napadi. "Sklop je pomemben predvsem za dinamične šahovske igralce. V napadih se vsaj na začetkih igranja šaha igra odloča. V osnovi je govora predvsem o tem, kako si posameznik zna razporediti figure, govorimo o tem, kdaj začeti napadati, kdaj se zadržati. Tistim, ki so bolj 'agresivni', svetujem, da včasih malce počakajo, da ne grejo z glavo skozi zid in da so tudi premišljeni. Je pa res, da se mora tudi vsak napadalec znati braniti. Sklop obrambe, šesti zapovrstjo, je namenjen bolj pozicijskim igralcem, ki ne bodo toliko napadali. Za napadalce je zelo težko to, da se znajo braniti. V modulu povem, da je najboljša obramba aktivna obramba, torej napad. Najboljša obramba je, da nasprotnika udariš na 'drugi strani'. V sedmem modulu menjav figur spregovorim o filozofiji in taktiki menjav figur, kako presoditi, ali je figuro pametno zamenjati ali ne … Poleg osnovne obrazložitve smiselnosti določenih menjav sem sama sklop zastavila malce bolj napredno. Boste videli (smeh, op. p.). Poglavje končnica je namenjeno tako začetnikom kot naprednejšim igralcem, vključila sem več tipov končnic za prve in druge. Pri sklopu bonus gre za to, da sama igram šahovsko partijo in vmes povem, o čem pri določenih pozicijah razmišljam, kaj moji možgani v določenem trenutku premlevajo," nadaljuje Laura Unuk, tudi študentka Fakultete za kemijo in kemijsko inženirstvo, smer biokemija.

Najvišji naziv v ženski kategoriji, velemojstrica (WGM), je pridobila leta 2018. V letu 2021 je uspešno napadla drugi najvišji naziv v moški kategoriji in tako postala edina Slovenka v zgodovini s šahovskim nazivom mednarodni mojster (IM). Foto: Erazem Gliha

Neskončna globina igre in pomen strpnosti

Skozi različne sklope boste lahko med drugim spoznali šahovsko filozofijo najboljše slovenske šahistke. "Dejstvo je, da je šah zelo kompleksna igra, globina igre je neskončna. Konca razmišljanja, tudi če si svetovni prvak, preprosto ni. Ni vse jasno, razčiščeno in samoumevno, ravno obratno od tega. To je vse filozofija šaha, ne gre samo za igro, pač pa tudi za nekaj nerazrešenega, zelo je koristen za možgane. Ustvarjaš lahko unikatne različice, vsaka pozicija je lahko umetnina, mogoče ti bo uspela le enkrat," pove Laura Unuk, ki veliko vlogo pripisuje pomenu psihološke priprave.

"Psihologija je v šahu zelo pomembna. Vedno moraš biti pripravljen biti pozitiven, pa tudi znati sprejeti poraze. Ko se usedeš za šahovnico, ne smeš biti živčen, niti ne preveč samozavesten - najti moraš neko ravnotežje. Tako kot v športu. Ne sme te biti strah, pa tudi preveč sproščen ni dobro biti," meni.

Kot pravi, se psihična pripravljenost še posebej opazi v dolgih dvobojih, pri katerih nasprotnik uporablja različne trike in tehnike, da bi zmedel drugega. "Tu je treba imeti jeklene živce, da te različne malenkosti, dekoncentracija, kot so pogledi, obrazna mimika, odpiranje pločevink in čokoladic, ne vržejo iz tira. Dvoboji so lahko zelo dolgi, trajajo lahko tudi tja do šest ali sedem ur," pove.

Šah je preprosto "kul"

Kaj svetuje vsem, ki se s šahom šele srečujejo? Kateri vidik je na samem začetku najbolj pomemben? "Marsikdo rad (pre)hitro reče, da šah ni zanj, ter porabi ogromno energije, da pridobi osnovno razumevanje. Dejansko morajo možgani res precej delati, to je morda prva stvar, ki je lahko ovira pri začetnikih. Mislijo si, da se bodo hitro naučili osnov in da bo šlo potem z lahkoto naprej. Žal včasih ni tako, čeprav bi si to marsikdo želel. Tu je še kako pomembna strpnost, zavedanje, da začetki morda ne bodo lahki. Tudi pri meni je tako, da lahko traja tri mesece, da se v šahu naučim česa novega, toliko recimo traja, da se določena poteza začne igrati res dobro," odgovori plavolasa šahistka, ki največji čar šaha vidi v navidezni premišljenosti, mirnosti.

Šah je čudovita igra, pri kateri lahko narišemo veliko vzporednic z življenjem. Foto: Bojan Puhek

"Kot da bi počival, a možgani delajo sto na uro. Legendarni šahist Gari Kasparov je nekoč dejal, da v šahu talent pomeni deset odstotkov, preostalo pa je delo. Gotovo talent nekaj šteje, a veliko je treba tudi delati, s trenerjem, pa tudi z dodatno vedoželjnostjo in analizirati partije," pove in ne pušča dvomov, da je šah preprosto "kul" ter da ji je v življenju veliko dal.

"Šah me je naučil ogromno, predvsem predvidevanja, kako razporejati čas. Vedno se moraš vprašati, kaj je ideja nasprotnika, ne samo, kaj si želiš ti. Vse to sem prenesla tudi v življenje, ne razmišljam torej samo o sebi, temveč tudi o drugih. Šah mi je tako ali drugače razširil obzorja," pojasni.

Postala je napadalka

Med vsemi figurami ima mlada šahistka najraje kraljico, saj je "najmočnejša, najpogumnejša, premakne se lahko kamorkoli". Priznava, da se je njen stil igre šaha med kariero spremenil. Unukova se tudi strinja, da je v zadnjih letih dozorela kot igralka. Obrambno taktiko, ki jo je vrsto let krasila, je zamenjala bolj odločna in napadalna strategija. Mlada dama se je imela vrsto let za pozicijsko, strateško, trdno, preudarno igralko, ki ne tvega pretirano, nerada napada, igra počasi in ne mara kar tako žrtvovati svojih figur.

"Vsak igralec ima neki delež dinamične, napadalne igre in delež obrambne igre. Vsak igralec mora dobro znati igrati tako napad kot obrambo, drugače nikoli ne bo zmagal partije. Zase bi rekla, da sem bolj dinamična kot strateška igralka. Še posebej v zadnjem obdobju sem res postala popolnoma napadalna igralka. Razvila sem ves svoj napadalni potencial, v vsakdanjem življenju pa sem popolno nasprotje tega (smeh, op. p.)," pove.

Marsikateri najuspešnejši podjetniki, svetovni voditelji in najpomembnejši misleci starega in modernega časa so za razvoj svojega uma uporabljali šahovsko igro. Foto: Erazem Gliha In kaj je zanjo pomembnejše – dobra obramba ali dober napad? "Meni je precej lažje napadati, tukaj veliko vlogo igra psihologija. Če ti napadaš, mora tudi nasprotnik delati zelo konkretne poteze, da se ubrani. Psihološko se ne moreš počutiti dobro, če se vseskozi braniš. Skrbi te, da ne boš dobil mata, da ne boš spregledal taktike. Napad je s tega vidika veliko lažji, ker lahko hitro prideš v psihološko premoč. Jasno, če dobro igraš obrambo, pa je tudi to velika prednost," odgovori.

"Če razumeš končnice, razumeš šah"

Poudarja, da se šahovske partije praviloma odločajo nekje na sredini dvoboja, a vsekakor so pomemben vidik tudi same končnice. "Manj figur ko je na šahovnici na koncu partije, težje je zmagati oziroma izgubiti. Končnice so mogoče s tega vidika najlažje, z drugega pa so lahko tudi zelo kompleksne. Glede tega bi uporabila citat, ki mi je glede omenjene tematike blizu, in sicer če razumeš otvoritve, razumeš samo otvoritve, če razumeš končnice, pa razumeš šah," razloži Laura Unuk, ki meni, da znamo Slovenci na splošno dobro igrati šah.

"Mislim, da znamo igrati šah zelo dobro na rekreativni ravni. Mogoče se ne izpostavljamo toliko na tekmovalni ravni. Številni Slovenci znajo vsaj premikati figure oziroma imajo neke osnovne ideje o šahu. Mogoče malo manjka razmišljanja, da lahko igra šaha posamezniku na dolgi rok zelo pomaga pri različnih življenjskih rečeh," razmišlja.

Največ ti dajo izkušnje

Skozi Šahovski tečaj z Lauro Unuk bo mlada šahistka v glavni vlogi mentorice, učiteljice. Kako pa sama gleda na svoj proces učenja šaha? "Največji napredek je seveda na začetku, velikokrat tu potegnem primerjavo z učenjem jezikov, ki se jih po mojem mnenju lažje naučiš, ko si mlajši. Enako je pri šahu. Bi pa glede napredka izpostavila obdobje pri 16, 17 letih. Takrat sem spoznala, da sem naredila velik korak, da sem prestopila z ravni srednješolke na raven profesionalizma. V tem obdobju so se nekako najbolj začeli kazati rezultati mojih dolgoletnih treningov," pove.

In kdo je priljubljeni šahistki poleg trdih treningov dal največ šahovskega znanja? "Največ so me zagotovo naučile izkušnje. Najbolje pa je, da imaš ob sebi nekoga, ki ti pove, zakaj se je zgodila določena napaka. Zakaj je nekaj narobe, skratka analiza je ključna. Dobro je, da ti oseba, ki razume šah, po človeško, po domače pove, zakaj si takrat igral slabo. Meni je veliko pomagal Matej Šebenik. V zadnjih letih sicer ne sodelujeva več toliko, je pa tudi tako, da ne moreš vso kariero imeti nekoga, ki te usmerja, moraš se naučiti tudi sam. Najbolj intenzivno moraš delati sam, je pa dobro imeti vedno nekoga, ki ti lahko pomaga," meni.

S šahom boste izboljšali kakovost razmišljanja, koncentracijo, se bolje in hitreje odločali, predvsem pa boste z lahkoto obvladali stresne situacije. Dvignite svoje razmišljanje in um na višjo raven! Foto: Bojan Puhek

Priljubljenost tudi v Sloveniji vedno večja

Šah je v svetu zelo razširjen in je že kulturni fenomen. Po nekaterih podatkih in ocenah ga igra več kot 600 milijonov ljudi. Med pandemijo se je izjemno povečalo zanimanje za igranje šaha prek spleta. Trendu se je med drugim pridružila tudi Laura Unuk.

V svetovni šahovski organizaciji FIDE je sicer registriranih približno milijon igralcev, v Sloveniji pa po ocenah šah igra okoli sto tisoč ljudi. V evidencah Šahovske zveze Slovenije je zajetih več kot 21 tisoč igralcev, ki so nastopili na tekmovanjih, od tega 3.500 otrok v osnovnošolskem obdobju. Šah je priljubljen v javnosti in pri otrocih v vseh slovenskih regijah, vključen je tudi v osnovne šole v okviru šahovskih krožkov in izbirnega predmeta. V letu 2021 je v 78 klubov Šahovske zveze Slovenije včlanjenih 7.476 igralcev, približno tretjina je otrok.

Da priljubljenost šaha raste, opaža tudi Laura Unuk. "Dojemanje šaha se postopoma spreminja. Presenečena sem nad tem in počaščena (smeh, op. p.). Jaz vem, kaj lahko šah prinese, kakšno globino lahko da posamezniku. Upam, da tudi v Sloveniji lahko naredimo šahovski 'bum'," pove.

Šahovski tečaj z Lauro Unuk, ki je ekskluzivno na voljo pri Telekomu Slovenije, bo potekal sistematično. Pa vendar, kateri sklop se od vseh zdi sogovornici najpomembnejši?

"Absolutnim začetnikom priporočam, da gredo večkrat čez sklope, tako bodo tudi ugotovili, da so pred tem nekaj izpustili. Priporočam, da greste potezo za potezo z mano, tako boste lahko hitreje začeli razmišljati na šahovski način – kaj je bistvo te poteze, kaj je nasprotnikova ideja, kako bi jo preprečili. Ne bi izpostavljala nobenega poglavja posebej, vsako je kompleksno in zanimivo za različne tipe igralcev. Priporočila bi torej, da sklope čim večkrat pregledajo, podajo tudi kakšen 'feedback', da bom v prihodnje vedela, ali moram spremeniti način razlaganja ali pa navsezadnje tudi vsebino," odgovori.

"Šahovski tečaj v taki obliki je gotovo nekaj, kar je manjkalo na slovenski šahovski sceni, nekaj, kar sem sama pri svojih šahovskih začetkih mogoče pogrešala. Odraščala sem v času, ko je bil šah samo igra na osnovnih šolah, v telovadnicah. To ni bilo niti blizu oglaševane kraljevske igre, občutek sem imela, da bi nas, če bi le lahko, dali igrati tudi v klet (smeh, op. p.). Pa nas je bilo preveč in nas niso mogli (smeh, op. p.). Želim si, da bi bil v Sloveniji šah priznan kot vrhunski šport oziroma miselno-psihološka umetnost. Šah je zagotovo več kot igra in rada bi, da ljudje to spoznajo, pa da bi imeli v Sloveniji vrhunsko reprezentanco in izučene talente. Vem, da jih imamo," sklene.

Foto: Bojan Puhek