Igra groze (Come Play)

ZDA │ 2020 │ 92 min. │ Misteriozna grozljivka R: Jacob Chase I: Gillian Jacobs, John Gallagher Jr., Azhy Robertson, Winslow Fegley IMDb: 5,7/10 │ Rotten Tomatoes: 56 % │ Uporabniki Googla: 81 %

Oliver je osamljen mladenič, ki se počuti drugačnega od vseh preostalih. Na svoji tablici obupano išče prijatelja, v katerem bi našel uteho in zatočišče.

Prav tam pa skrivnostno bitje poskuša preiti v njegov svet in Oliverjevi starši se morajo boriti, da bi rešili sina pred tem strašnim stvorom.

"Scenarist in režiser Chase je očitno preučevalec in ljubitelj strašljivih filmov in se ne boji prepustiti znanim, toda učinkovitim klišejem ..." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Igra groze zaživi z impresivno scenografijo stare šole in preprosto režijo ..." Adam Graham, Detroit News

"Čeprav se Igra groze kot grozljivka ne igra, je to presenetljivo učinkovita družinska drama, ki jo poganja nadpovprečna igralska zasedba." Chris Hewitt, Minneapolis Star Tribune

Zanimivosti: Režiser in scenarist Jacob Chase je ta celovečerec priredil po svojem kratkem filmu Larry (2017).

je ta celovečerec priredil po svojem kratkem filmu Larry (2017).

Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja, ki prizadene možgane pri procesiranju informacij.

Pojavlja se v različnih stopnjah težavnosti – avtizem je del spektra, ki ga imenujemo motnje avtističnega spektra (MAS).



Oliver ( Azhy Robertson ) je neverbalni avtistični deček. Gre za podskupino avtizma, pri kateri se oseba ne nauči govoriti. Po ocenah strokovnjakov od 25 do 50 odstotkov otrok z motnjami avtističnega spektra nikoli ne razvije pogovornega jezika z izjemo nekaj besed ali povedi.

Po ocenah strokovnjakov od 25 do 50 odstotkov otrok z motnjami avtističnega spektra nikoli ne razvije pogovornega jezika z izjemo nekaj besed ali povedi.

) je neverbalni avtistični deček. Gre za podskupino avtizma, pri kateri se oseba ne nauči govoriti. Po ocenah strokovnjakov od 25 do 50 odstotkov otrok z motnjami avtističnega spektra nikoli ne razvije pogovornega jezika z izjemo nekaj besed ali povedi.



V Zakonski zgodbi (2019) je igral z Adamom Driverjem in Scarlett Johansson, v filmu Po poroki (2019) z oskarjevko Julianne Moore in Billyjem Crudupom, v miniseriji Zarota proti Ameriki (2020) sta bila njegova soigralca John Turturro in Winona Ryder, v komični glasbeni drami Juliet, gola (2018) pa Ethan Hawke in Rose Byrne.

