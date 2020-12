Tanja Žagar: Bodimo malo zvezdniško razpoloženi #video

Danes se bomo spomnili, kako sta vsak svojo božično jelko okrasila ena od najuspešnejših slovenskih pevk Tanja Žagar in Poskočni muzikant Dejan Krajnc. Kaj bi postala Tanja, če ne bi bila pevka, kaj ne sme manjkati na božični večerji in katero je bilo najboljše praznično darilo, ki ga je prejela? Dejan pa nam je med drugim zaupal, kaj ima skupnega z Luko Dončićem ... Vse to in še več izveste v v spodnjem prispevku.

Tanja Žagar, ki velja za eno od najuspešnejših slovenskih pevk, se je lani v tem času ravno pripravljala na svoj veliki glasbeno-plesni spektakel, ki je uspel v polni meri in napolnil vse kotičke dvorane Tivoli. A tudi med epidemijo Tanja ni počivala. Čas je namenila družini in ustvarjanju novih glasbenih uspešnic.

Foto: Osebni arhiv "Izdala sem novo šesto ploščo z naslovom Moj roman, na kateri je veliko uspešnic, kot so skladbe Za cili život, Rada sem tvoja, Pet do polnoči, Zapleši z mano zdaj in mnoge druge," nam našteje produktivna in vedno nasmejana Tanja, ki pa je svoje oboževalce presenetila tudi z izdajo svojega koledarja za leto 2021. Sicer pa se kljub vsemu pevka veseli, da bo v teh dneh lahko ponovno razvajala družino tudi z njenimi prazničnimi dobrotami.

Foto: Osebni arhiv Lani je Tanjinemu gostovanju nato s krasitvijo jelke sledil še en glasbenik, Poskočni muzikant Dejan Krajnc, ki se je kmalu po našem prispevku za dober namen poslovil od svoje znamenite frizure.

Foto: Osebni arhiv "Čeprav to leto ni naklonjeno glasbenikom, naši glasbeni možgančki ne smejo počivati, zato sem se že v novembru odločil, da prav vsako nedeljo svojim oboževalcem oz. sledilcem podarim mini koncert in se tako vsaj za nekaj minut virtualno preselim k njim domov. Ker je bil odziv tako dober, sem se decembra odločil, da to glasbeno poslanstvo še pojačam in vam podarim kar dva koncerta tedensko. Pri tem je bistvenega pomena to, da glasbeniki lahko ustvarjamo, ljudem pa prinesemo dobro voljo, ki je v teh dneh še kako pomembna in potrebna."

Foto: Osebni arhiv No, pri enem od coverjev Žuta ružam, ki si ga je ogledalo že skoraj pol milijona ljudi, pa je Dejan prejel tudi pohvale od originalnega izvajalca skladbe, nekdanjega člana legendarne zasedbe Bijelo dugme Željka Bebeka.