Zvezdnik razkril skrbno varovano skrivnost

Igralec Cheyenne Jackson je s svetom delil skrivnost, ki jo je skrbno skrival kar 17 let. Petkrat je bil na posegu presaditve las, saj je začel že pri 22 letih postajati plešast. Med pandemijo koronavirusa pa je uvidel, da stvari, kot so presajeni lasje, sploh niso pomembne in da se nima česa sramovati.

V dolgem in čustvenem zapisu na Instagramu je Cheyenne Jackson, ki je med drugim nastopil v serijah American Horror Story, American Woman in Watchmen, priznal, da se je plešavosti sramoval, prav tako pa ga je bilo sram priznati, da se je odločil za posege presaditve las.

"Pred tem dnem sem trepetal 17 let. Pred dnem, ko bo moja strašna skrivnost razkrita. Ne, ta skrivenčena brazgotina na zadnji strani moje glave ni od kakšne možganske operacije, ki bi mi rešila življenje, in tudi nisem preživel napada morskega psa. Še huje je (vsaj za Hollywood) … Prestal sem operacijo presaditve las. Pet operacij v zadnjih 14 letih, če sem natančen," je brez okolišenja začel objavo na Instagramu, ki jo je pospremil s fotografijo svoje brazgotine.

Cheyennu Jacksonu so že petkrat presadili lase. Foto: Getty Images

V nadaljevanju je pojasnil, da imajo plešavost v družini in da je tudi njegov starejši brat začel že zelo mlad izgubljati lase. A medtem ko si je on preprosto začeli briti lase, se sam pri 22 letih nikakor ni mogel sprijazniti s tem, da že postaja plešast.

"Zame je bilo zelo čustveno gledati, kako mi izpadajo lasje, počutil sem se manj privlačnega in z minevanjem dni sem čedalje manj čutil, da sem to jaz. Tako sem privarčeval denar in pri 28 prvič šel na poseg. A to sem skril pred vsemi. Bilo je boleče in drago, a spet sem se začel bolje počutiti v svoji koži," je pojasnil.

V naslednjih letih je šel na poseg še štirikrat, a to, da si kirurško pomaga pri ohranjanju las na glavi, ga je zelo težilo. Sram ga je bilo, da bi kdorkoli izvedel. Na snemanjih novih filmskih projektov je tako svojo skrivnost razkril le frizerjem, ki so skrbeli za njegov videz, pa še to mu je bilo nadvse mučno, saj ni hotel, da bi kdorkoli izvedel za njegovo skrivnost.

S priznanjem želi tudi druge spodbuditi, da razkrijejo po njihovem mnenju sramotne skrivnosti, ki se jim jih v resnici sploh ne bi bilo treba sramovati. Foto: Getty Images

Zdaj se je odločil breme, ki ga nosi že vsa leta, končno odložiti in se svetu pokazati takšen, kot je – s pomanjkljivostmi in brazgotinami.

"To delim zdaj zato, ker bo morda navdihnilo še koga drugega, da razkrije svojo skrivnost ali da pokaže brazgotine, za katere se je bal, da bi jih kdorkoli videl. Med pandemijo sem se namreč naučil, da takšno sranje, kot je to, sploh ni pomembno. Svoja otroka bi rad naučil, naj se sprejemata in bosta ponosna nase ter naj se ukvarjata s stvarmi, ki zares štejejo in so resnične. In kot njun oče moram prvi narediti to, moram jima postaviti zgled," je še zapisal.

Njegovo razkritje so sledilci pozdravili z velikim navdušenjem in mu izkazali ogromno podpore. A našli so se tudi takšni, ki so mu očitali, da ne ve, kaj je zares bolečina in tesnoba, saj plešavost in presaditev las nista nič v primerjavi s hudimi zdravstvenimi stanji, s katerimi se mnogi spopadajo. In z grozo ter bolečino, ki jo bolezni in resne operacije, ki ji zahtevajo, prinesejo s seboj.