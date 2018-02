Veter razkril, kar Trump ves čas skriva #video

Prejšnji petek se je ameriški predsednik Donald Trump vkrcal na letalo Air Force One. Pihal je izjemno močan veter, Trump, ki ima ponavadi ob vkrcanju na letala na sebi kapo, jo je tokrat pozabil.

Ko se je vzpenjal po stopnicah, so kamere posnele zadnji del njegove glave, veter je razmršil njegove lase in javnosti za sekundo razkril plešo. Ker se je vse skupaj dogajalo podnevi, je bila pleša še toliko bolj opazna, na Twitterju pa jo je razkrila novinarka Ashley Feinber.

at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr