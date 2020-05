To je pričeska, ki jo je navdihnil novi koronavirus #video

Pokončno stoječi prepleti šopov las, ki kljubujejo gravitaciji – to je najbolj aktualna pričeska ta hip, imenovana koronavirus pričeska. Spominja namreč na virus SARS-CoV-2, kajti nekako tako je videti, če bi ga gledali pod mikroskopom.

"Pravzaprav je to zelo preprosta in cenovno zelo ugodna pričeska," je za Reuters povedala frizerka Diana Andayi. Navdih zanjo je dobila v Nigeriji, kjer že nekaj časa nosijo podobne frizure. Kako nastaja pod spretnimi rokami Diane in njenih kolegic, si oglejte v videu zgoraj.

Tako je videti koronavirus pričeska. Foto: Reuters

Koronvirus frizura v salonu, kjer dela Diana, stane zgolj en dolar. Cena za pokončno štrleče lase je tako skorajda simbolična. Preprosto zato, ker je pandemija prizadela mnoga gospodarstva in gospodinjstva, zato si mnogi te dni frizerja sploh ne morejo več privoščiti. Nekateri celo za hrano nimajo. "Težko življenje je. Vsak dan se moramo boriti, da prinesemo hrano na mizo," je še dodala Diana.

Sicer pa v poduk vsem, ki ste tudi pri nas te dni, ko so frizerski saloni odprli svoja vrata, že navdušeno odšli po nove pričeske: med friziranjem si mask nikar ne dajajte dol, pod brado. Prav tako jih ne nosite nepravilno, kot so to naredili nekateri v kenijskem salonu na video posnetku. Če je nos zunaj in so pokrita samo usta, je to skorajda isto, kot da maske ne bi nosili. Ta mora namreč povsem pokrivati tako usta not tudi nos.