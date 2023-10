Zvezdnik Jurskega parka o boju z rakom: Ne bojim se smrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sam Neill, zvezdnik franšize Jurski park in vrste drugih odmevnih filmov, je v pogovoru za oddajo Australian Story spregovoril o svojem boju s krvnim rakom. Diagnozo bolezni je razkril marca letos, zdaj pa je povedal, da je bolezen trenutno v remisiji zahvaljujoč terapiji, ki jo prejema.

Ob tem je povedal, da so ga zdravniki opozorili, da bo terapija sčasoma prenehala učinkovati. "Pripravljen sem na to," je dejal in dodal, da se smrti ne boji, se mu pa vse skupaj zdi nadležno.

76-letni igralec je pojasnil, da je v začetku leta 2022 v vratu zatipal zatrdline, kmalu zatem pa dobil diagnozo angioimunoblastnega T-celičnega limfoma (AITL), redke oblike krvnega raka.

"Zamislil sem se nad svojim življenjem in ugotovil, kako neizmerno hvaležen sem za vse," je dejal, "res bi rad živel še kakšno desetletje ali dve." Veliko časa preživlja na svojem vinogradniškem posestvu na Novi Zelandiji, kjer je zasadil tudi oljke: "Rad bi videl, kako rastejo. In tukaj so tudi moji čudoviti vnuki, rad bi jih videl odraščati. Za smrt mi je pa vseeno."