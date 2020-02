Zvezdnica Seksa v mestu nastopila v videu z močnim sporočilom #video

Nekdanja igralka Cynthia Nixon, ki je pred nekaj leti iz igralskih zaplavala v politične vode, je glavni obraz videa z nadvse močnim sporočilom. Bistvo je namreč poudariti dejstvo, da so ženske dandanes podvržene nasprotujočim si zahtevam družbe, ki jim je skorajda nemogoče ustreči. In da se je zaradi vseh teh pritiskov vse težje počutiti dobro v svoji koži.

Bodi dama. Jej več, presuha si. Jej manj, predebela si. Pokrij se, kažeš preveč gole kože. Bodi seksi, bodi privlačna. Bodi poželjiva. Bodi nedolžna. Zgladi si gube, povečaj si ustnice. Bodi videti bolj naravno, preveč se trudiš.

To je le nekaj protislovnih zahtev, s katerimi se v sodobni družbi spoprijemajo pripadnice nežnejšega spola po vsem svetu. In na vse te nemogoče zahteve ter pritiske, ki so jim ženske in dekleta podvržene in ki jih lahko pripeljejo v hude stiske, je želela revija Girls. Girls. Girls. Magazine opozoriti z videom, katerega glavni obraz je zvezdnica nekoč nadvse priljubljene serije Seks v mestu Cynthia Nixon.

Video z močnim besedilnim in video sporočilom si je ogledalo že več kot dva milijona ljudi ter ga po družbenih omrežjih delilo več deset tisoč ljudi, piše portal Mirror. Besedilo, ki ga igralka citira, pa je pravzaprav zapis z bloga 22-letne Camille Rainville. A Cynthia ni edini znani obraz, ki je sodeloval pri projektu. V videu nastopi tudi igralka Rachel McAdams.

Ta je ravno v času nastajanja videa dojila svojega takrat nekaj mesecev starega sina, zato je med snemanji bodisi dojila bodisi si črpala mleko. Tako je tudi nastala fotografija, ki jo je fotografinja in urednica revije Girls. Girls. Girls. Magazine Claire Rothstein delila na svojem in revijinem profilu na Instagramu. Na njej si namreč igralka ravno zares črpa mleko.

"Delim to fotografijo, ker se mi zdi, da krasno zajame našo revijo in to, za kar se zavzemamo," je med drugim zapisala v objavi ter dodala, da je bilo delati z Rachel zares neverjetno. In da jo zaradi te fotografije in dejstva, da jo je bila pripravljena deliti z vsem svetom, ceni in ima rada še bolj.