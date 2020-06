Zvezdnica iz serije Prijatelji prispevala milijon dolarjev za boj proti rasizmu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška igralka Jennifer Aniston je po poročanju britanskih medijev prispevala milijon ameriških dolarjev humanitarni organizaciji Color of Change, da bi tako pokazala svojo podporo gibanju Črna življenja štejejo.

"Ta teden je bil pretresljiv iz mnogo razlogov. Moramo priznati, da rasizem in brutalnost v tej državi obstajata že dolgo - a to NIKOLI ni v redu," je po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina zapisala zvezdnica serije Prijatelji na svojem profilu na Instagramu, poroča STA.

Kot piše časnik Mail, se je odločila za zajetno donacijo organizaciji, s katero "najbolj deli občutke, potem ko jo je globoko prizadela nepravična smrt Georgea Floyda".

Gibanje Črna življenja štejejo je dobilo zalet po smrti 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu. Umrl je potem, ko mu je policist Derek Chauvin skoraj devet minut pritiskal s kolenom na vrat in ga zadušil. Posnetek umora je ogorčil ameriško javnost in sprožil množične proteste, ki jih je uvodoma zaznamovalo tudi uničevanje lastnine in ropanje.