Znana hrvaška pevka ostala brez besed: s tem jo je šokiral eden od svatov #video

"Ko sem že mislila, da me nič več ne more presenetiti," je ob posnetku s poroke, na kateri je nastopala, zapisala znana hrvaška pevka Maja Šuput. Pevko je šokiral moški srednjih let, ki je na plesišču naredil špago.

Maja Šuput je hrvaška pevka, ki pogosto nastopa tudi na porokah. Tokrat je bila deležna prav posebnega presenečenja. Medtem ko je prepevala Severinino pesem Brad Pitt, se je eden izmed gostov odločil pokazati svoje plesno znanje in predvsem gibčnost. Vse prisotne, vključno s pevko, je pustil brez besed, ko je v skoku naredil špago, nato pa, kot da se ni zgodilo nič, plesal naprej.

"Ko sem mislila, da me nič več ne more presenetiti na porokah. Jokam," je zapisala pevka Maja Šuput in posnetek delila na svojem profilu na Instagramu. Pevko je moški s svojimi plesnimi gibi tako šokiral, da je za nekaj trenutkov nehala peti in obstala odprtih ust.

V komentarjih se je oglasila tudi pevka Nina Badrić, video pa je nasmejal tudi Lano Jurčević.