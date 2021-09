Za ženo Michaela Jordana se na Jadranu obračajo pogledi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani košarkar se je po 18 letih zakona razvezal in se poročil s Kubanko.

V preteklih dneh je slavni košarkar Michael Jordan na Jadranu dopustoval na razkošni, približno 90-metrski jahti, ki jo je najel za okrog milijon evrov na teden, poroča Blic. Skupaj z ženo Yvett Prieto sta privlačila številne zvedave poglede, kjerkoli sta se pojavila v javnosti. Ni pozabil niti na oboževalce, z njimi se je sproščeno fotografiral. Z Yvett sta poročena od leta 2013 in imata sedemletni dvojčiči Ysabel in Viktorio.

To je Jordanov drugi zakon. Prvič se je poročil še kot član Chicago Bullsov leta 1989 s tri leta starejšo manekenko Juanito Vanoy, s katero sta se leta 2006, po 18 letih zakona, ločila. Svojo nekdanjo ženo je spoznal med košarkarsko tekmo leta 1985 in jo zasnubil dve leti pozneje. Leta 1988 sta dobila sina Jeffreyja, deset mesecev po njegovem rojstvu pa sta se poročila v Las Vegasu. Leta 1990 sta dobila še sina Markusa in leta 1992 hčerko Jasmine Jordan.

Leta 2002 je Juanita prvič vložila zahtevek za razvezo, a ga je po mesecu dni ovrgla. Štiri leta pozneje sta se z Michaelom vseeno ločila zaradi nepremostljivih razlik. Po ločitvi je Juanita dobila okrog 168 milijonov, kar pa za Jordana ni bila večja težava, saj je danes vreden več kot milijardo evrov. Samo s športno obutvijo zasluži več kot 100 milijonov na leto. Zaradi otrok sta s Juanito ostala v dobrih odnosih.

Zdajšnjo ženo je Michael spoznal med snemanjem na Kubi, zvestobo sta si pet let pozneje na Floridi obljubila na razkošni poroki. Živita na Floridi.