Želi si, da bi s seksom počakal do poroke #video

"Če bi se lahko vrnil nazaj in preprečil trpljenje, skozi katerega sem šel, bi s seksom verjetno počakal do poroke," je 26-letni Justin Bieber izjavil v najnovejšem delu pogovorne serije The Biebers on Watch, ki jo z ženo Hailey Baldwin Bieber objavljata na platformi Facebook Watch.

Seks pred poroko lahko zaplete razmerje, je izjavil, "zdaj bi verjetno počakal".

Triindvajsetletna Hailey ni tako prepričana, da bi – če bi imela še eno priložnost – ostala vzdržna do usodnega da. "Strinjam pa se, da telesnost lahko zaplete odnos," je dejala.

Foto: Getty Images

Hailey in Justin sta se po kratki zvezi pred matičarjem poročila jeseni 2018, septembra lani pa sta imela še cerkveno poroko. Pred tem je bil on v daljšem in zelo javnem razmerju s pevko in igralko Seleno Gomez.

