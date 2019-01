Zaradi obtožb o posilstvu aretirali ameriškega zvezdnika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska policija je sporočila, da so v Parizu aretirali pevca Chrisa Browna, ki ga obtožujejo posilstva.

24-letna ženska je ameriškega pevca Chrisa Browna obtožila, da jo je v začetku januarja posilil, poroča BBC. Policistom je povedala, da sta se z Brownom spoznala v nočnem klubu v središču Pariza, blizu Elizejskih poljan, nato pa se odpravila v hotel, kjer jo je pozneje posilil.

Policisti so 29-letnega zvezdnika v ponedeljek aretirali, prav tako so pridržali še dva moška, šlo naj bi za Brownovega telesnega stražarja in prijatelja. Kot poroča Huffington Post, je pevec še vedno v priporu.

Tokratni primer sicer ni prvi tovrstni Brownov incident, saj je bil že večkrat obtožen, pa tudi obsojen zaradi nasilništva. Najbolj znan in razvpit primer je bil napad na njegovo nekdanje dekle, zvezdnico Rihanno, ki jo je pretepel leta 2009. Takrat je bil obsojen na pet let pogojne kazni in družbenokoristno delo.

