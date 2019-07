Zaradi novih obtožb o spolnih zločinih je spet za zapahi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v Chicagu aretirali zloglasnega pevca R. Kellyja, ki je bil po plačilu varščine na prostosti, zdaj pa so ga obtožili novih kaznivih dejanj.

R. Kellyja so na začetku leta obtožili vrste kaznivih dejanj, med drugim so mu očitali spolne napade na mladoletne, februarja pa so ga po plačilu varščine v višini milijona dolarjev izpustili na prostost.

V četrtek so ga newyorški policisti znova aretirali zaradi novih obtožb - obtožujejo ga trgovine z ljudmi za spolne namene, otroške pornografije in poskusa vplivanja na kazenski postopek, poroča CNN.

