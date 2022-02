Zaporniška fotografija ga je dvignila med najbolj seksi moške in v svet razkošja

Da za pisanje romanov ni treba imeti veliko domišljije, ampak le dobro opazovati življenje okoli sebe, dokazuje zgodba Jeremyja Meexa, "najbolj seksi zapornika", ki je postal internetna zvezda po zaslugi posnetka, ki je pricurljal v javnost na dan njegove aretacije. Zahvaljujoč tej fotografiji je ta modrooki lepotec postal eden redkih zapornikov, ki so se mu vrata sveta šovbiznisa na široko odprla vrata.

Mogoče se še spomnite zaporniške fotografije iz leta 2014, na kateri je poziral izjemno čeden moški z neresnično modrimi očmi. Mnogi so se spraševali, ali je to kakšna grafična obdelava fotografije, saj je bilo res nemogoče verjeti, da ta lepotec še ni svetovno znani maneken.

Svet šovbiznisa mu je zelo blizu. Foto: Guliverimage

38-letnega Jeremyja Meeksa so namreč pred osmimi leti aretirali kot člana ulične tolpe in njegovo fotografijo je lokalna policija objavila na uradni strani na Facebooku. Že naslednji dan je Jeremyjeva fotografija postala viralna in ni bilo medija, ki ne bi pisal o neznanem lepotcu. Obsojen je bil zaradi posedovanja strelnega orožja in sodelovanja pri veliki tatvini, po izpustitvi iz zapora leta 2016 pa je začel manekensko kariero.

Ob aretaciji je bil še poročen z dolgoletno partnerko Meliso, s katero ima dva otroka, po odsluženi kazni pa so se za njim začele poditi modne agencije in tudi ženske. V zakonu so se začele pojavljati težave in po desetih letih sta se zakonca leta 2018 tudi ločila. A še preden je bil ločitveni postopek končan, se je že videval z dedinjo modnega imperija Topshop − Chloe Green. Njuna zveza je postala javna leta 2017, spoznala pa sta se na slavnostni večerji v Monaku.

Jeremy Meeks z Chloe Green Foto: Guliverimage

Kmalu se jima je rodil sin Jayden, a ljubezenska idila je hitro prerasla v ljubezenski neuspeh. Že od vsega začetka je le malokdo verjel vanju, večina je bila namreč prepričana, da Meeks Chloe izkorišča Greenovo za lastno promocijo. Dejstvo pa je, da je v času njunega razmerja njegova modna kariera cvetela. Par se je leta 2019 po tiho razšel.

Meeks se je sprehodil po modnih revijah največjih modnih hiš, po rdečih preprogah v družbi svetovnih zvezd in se preizkusil v igralski karieri.

Čeprav je zdaj slaven in bogat, pa ga sence preteklosti še vedno preganjajo. V intervjuju pred nekaj leti je odprl svojo dušo in opisal svojo življenjsko zgodbo: "Oba moja starša sta bila zasvojena. Rodil sem se že odvisen od heroina, ker ga je mama jemala, ko je bila noseča z mano. Moje otroštvo je bilo zelo temno. Moj oče je ubil maminega prijatelja, ko sem bil star le devet mesecev. Zbežala sva, a naju je ves čas iskal. Kasneje je ugotovil, kje je mama najela stanovanje, in jo zabodel."

"Odraščati v takšnem okolju je bilo zelo težko. Ko sem bil fant, sem mami vbrizgal heroin in jo ščitil pred partnerji, ki so jo zlorabljali. Moral sem hitro odrasti, začeti delati in prinašati denar, da smo imeli hrano."

Foto: Guliverimage

Že pri 15 letih je zapustil družinsko hišo in živel na ulici – v istem letu je bil petkrat ustreljen in le po sreči preživel! Kmalu je končal v popravnem domu, iz njega pa ga je izvlekla starejša sestra, ki ga je zakonito posvojila. A je nato ponovno zašel na kriva pota. Kot član ulične tolpe je bil v zaporu več kot deset let. A aretacija leta 2014 mu je življenje povsem spremenila.