Žalostna usoda zvezdnika iz Harryja Potterja

Igralec, ki se je oboževalcem zgodb in filmov o Harryju Potterju priljubil kot nepozabni Hagrid, ne more več hoditi in se le redko pojavlja v javnosti.

Čeprav je imel bogato igralsko kariero, med drugim je igral tudi v bondiadah Zlato oko (GoldenEye) ter Vse in še svet (The World Is Not Enough), se je škotski igralec Robbie Coltrane gledalcem po vsem svetu priljubil predvsem kot Hagrid Ruralus (v angleščini Rubeus Hagrid) v filmih o Harryju Potterju.

Robbie Coltrane kot dobrodušni Hagrid v Harryju Potterju Foto: Guliverimage/Zuma

S to vlogo je dosegel izjemen uspeh in nenazadnje zelo dobro zaslužil, a se je po filmu Harry Potter in Svetinje smrti (2. del) iz leta 2011, zadnjem iz franšize, skoraj povsem umaknil iz javnosti.

Prvič ga je širše občinstvo uzrlo v začetku letošnjega leta, ko je premiero doživela posebna oddaja ob 20-letnici prvega filma o Harryju Potterju. V njej je bil Coltrane močno spremenjen, zelo postaran in v invalidskem vozičku.

Zdaj spletni tabloid RadarOnline piše, da Škot že nekaj let živi povsem samotarsko življenje v prenovljenem skednju v okolici Glasgowa, kjer ga nekateri sosedje niso videli že več let. Med njimi je njegov najbližji sosed, ki mu tudi oddaja skedenj, v katerem biva. Za RadarOnline je povedal, da danes 71-letnega Coltrana, ki skoraj nikoli ne gre iz hiše, v živo ni videl že štiri leta.

Igralec naj bi bil zadnjih pet let na invalidskem vozičku, saj zaradi osteoartritisa v kolkih ne more hoditi, prav tako ne more voziti avtomobila. Zaradi zdravstvenih težav in osamljenosti naj bi se zatekal tudi k alkoholu, s katerim je imel težave že v mladosti.

Coltrane leta 2001 z nekdanjo ženo Rhono Gemmell. Foto: Reuters

Kot je v preteklosti sam razkril, je bil kot mlad igralec v Londonu znan po svojem pijančevanju in ponočevanju. "Steklenica viskija na dan ali pa nič," se je opisal, "lahko sem spil galono (skoraj štiri litre, op. p.) piva, pa nisem bil niti malo pijan."

Leta 1988 je spoznal svojo poznejšo ženo Rhono Gemmell, s katero ima dva otroka. Poročila sta se leta 1999, ločila štiri leta pozneje, lani pa je Coltrane v enem redkih intervjujev izjavil, da ima že 12 let dekle. Njegovi sosedje so za RadarOnline povedali, da je še nikoli niso videli.

