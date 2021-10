Za lase, ki ji segajo do gležnjev, ji ponujajo 4.000 evrov

Angelika Baranova, 28-letno dekle iz vasi Pokosnoje v Rusiji, pravi, da je bila njenim staršem gostota njenih las od nekdaj všeč in je zato niso strigli. "Moji starši so vedno nasprotovali striženju las. Ko sem bila v vrtcu in kasneje šoli, mi je oče pogosto strigel samo konice. Nič več od tega," razlaga in dodaja, da si jih je dvakrat v življenju ostrigla kar sama. "Toda sčasoma sem se odločila, da želim imeti dolge lase."

Pogosto jo sprašujejo, ali bi jih prodala. Največji znesek, ki so ji ga ponudili, je bil 4.000 evrov, a ga je brez odlašanja zavrnila. "Moj odgovor bo vedno odločen ne," zatrjuje.

Skrb za lase ji vzame ogromno časa

Angelika se pri skrbi za svoje lase drži treh pravil: lase pred umivanjem počeše, umije si samo lasišče in lasne korenine, lase si vedno posuši na naraven način. Sušilnika za lase ne uporablja. "Pri gostoti in dolžini las je veliko odvisno od genetike, čeprav ne smete pozabiti na ustrezno nego. Ker si sama pogosto umivam lasišče, je pomembno, da uporabljam blage šampone brez agresivnih sestavin, da ne uničim las." Enkrat mesečno na lase nanese masko, ki ji doda repično ali jojobino olje, lasišče pa si tudi redno masira. Lase si včasih splete v kito, običajno pa nosi kar spuščene.

Življenje za dolgimi lasmi je lahko težavno

Čeprav priznava, da je včasih težko hoditi ali se premikati s tako dolgimi lasmi, kljub temu verjame, da so vredni vseh muk in da je z njimi videti lepa. "Dolgi lasje poudarijo žensko energijo," pravi.

Vsem, ki želijo imeti tako dolge zdrave lase kot ona, pa svetuje: "Jejte ustrezno in uravnoteženo prehrano, ki vsebuje veliko beljakovin za rast las, in pijte čim več vode. Največ vitaminov za lepoto pa boste dobili iz jagodičja, sadja, zelenjave in oreščkov."

Preberite še: