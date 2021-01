Poslovila se je igralka Marion Ramsey, ki se je svet najbolj spomni po vlogi v filmih Policijska akademija. V teh je igrala Laverne Hooks, na prvi pogled plašno policistko z nežnim glasom, ki pa se zna postaviti zase in po robu nepridipravom.

"V sebi je nosila dobroto in svetlobo, s katerima je napolnila vsak prostor, v katerega je stopila," je ob novici o njeni smrti sporočil njen menedžer, "vsi, ki so jo poznali, so občutili ugašanje njene luči. Pogrešali jo bomo in za vedno jo bomo imeli radi."

Marion Ramsey je ob začetku kariere ustvarila nekaj manjših vlog, nastopala je na Broadwayu in tudi v seriji skečev, ki jo je vodil Bill Cosby. Leta 1984 je premiero doživel njen lik v Policijski akademiji, ki ga je ponovno zaigrala še v petih filmih iz te franšize. Igrala je vse do leta 2018, njena zadnja vloga je bila v filmu When I Sing.