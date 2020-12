Tviteraši napadli ženo Aleca Baldwina, on jo odločno brani #video

Hilaria in Alec sta poročena osem let in imata skupaj pet otrok.

Hilaria in Alec sta poročena osem let in imata skupaj pet otrok. Foto: Reuters

Potem ko so se na Twitterju na ženo igralca Aleca Baldwina zgrnili očitki, da laže o svojih koreninah in celo imenu, sta se na kritike odzvala tako Hilaria kot Alec in razčistila zadeve.

Žena komika in igralca Aleca Baldwina Hilaria Baldwin, ki je tudi sama postala precej prepoznavna, se je morala braniti pred očitki, da laže o svojih koreninah in imenu.

Priljubljena jogistka in vplivnica namreč tekoče govori špansko, njeno ime pa je španska različica imena Hilary. To je bil tudi povod za obtožbe na Twitterju, češ da se pretvarja, da je Španka. Zapisali so, da ji je v resnici ime Hilary in da je odraščala v Massachusettsu, kar je razkrila njena nekdanja sošolka: "Z njo sem hodila v srednjo šolo. Resnično je prijetna, a gre za belopolto dekle iz Cambridgea." To je potrdila še ena tviterašica in dodala, da prej ni imela španskega naglasa.

Po številnih očitkih se je 36-letna Hilaria odločila, da razjasni zadeve, kasneje pa se je oglasil še Alec.

"Rojena sem bila v Bostonu, odraščala pa sem v Massachusettsu in Španiji. Hvaležna sem, da sem spoznala dve različni kulturi in se naučila dveh različnih jezikov," je pojasnila in razložila, da njeni starši živijo v Španiji, kjer jo družina že od nekdaj kliče Hilaria. Ime je zato obdržala tudi v ZDA, čeprav se je rodila kot Hilary. "Doma živimo v duhu obeh kultur in z Alecom vse svoje otroke učiva tudi špansko." Hilaria in Alec imata skupaj pet otrok, zadnji se je rodil septembra letos.

Dodala je, da včasih še vedno pomeša oba jezika, še posebej kadar je živčna ali vznemirjena, ter za konec potrdila, da je belopolta in da nima španskih korenin.

Alec: Bodite pozorni na vir

Medtem ko se je Hilaria osredotočila na pojasnjevanje svojih korenin, pa je njen mož Alec ljudi na Instagramu nagovoril bolj ostro ter jih opozoril, naj bodo pri prebiranju novic in tračev pozorni na vir.

V osemminutnem videu je najprej kritiziral družbena omrežja, še posebej Facebook in Twitter, ter dejal, da je predvsem Twitter "sadovnjak sranja", skozi katerega se moraš prebiti, če hočeš dobiti prave informacije. Ob tem je priznal, da je tudi sam na njem pustil veliko "sranja", a bi bil takoj za to, da se ga ukine.

V nadaljevanju ni poimensko izpostavil svoje žene, je pa dejal, se je o njegovi družini na družbenih omrežjih širilo že veliko informacij, "nekatere so bile resnične, nekatere pa ne". Izpostavil je dva medija, ki jima ne gre zaupati, in pozval sledilce, naj bodo vedno pozorni na to, od kod prihajajo informacije.

