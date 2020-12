Po petem porodu spet pokazala vitko postavo

Žena igralca Aleca Baldwina Hilaria se je pred fotografski objektiv znova postavila pomanjkljivo oblečena in pokazala zavidljivo postavo. S čimer pa ni navdušila prav vseh sledilk. Nekatere so ji namreč očitale, da se rada razkazuje in hvali, kako dobro je videti.

Šestintridesetletna Hilaria Baldwin je pred tremi meseci in pol rodila petega otroka, a je znova v svoji stari, vitki formi. Kar je pokazala z novo objavo na Instagramu, kjer v črnem čipkastem spodnjem perilu pozira s sinkom v naročju.

A sodeč po zapisu ob fotografiji, to je posnela kar njena sedemletna hči, je bil namen objave promovirati znamko kozmetike, ki jo uporablja zase in za svoje otroke. Česar pa številne sledilke niso verjele, temveč so prepričane, da je hotela zgolj pokazati, kako lepa in vitka je kljub več nosečnostim.

"Si morala pokazati svoje telo ali je bistvo tvoj sladek otrok," je zapisala ena od sledilk. Spet druga pa jo je povprašala, ali bi objavila enako fotografijo, če bi imela nekaj kilogramov več oziroma če bi bilo njeno telo po nosečnostih drugačno.

Nekatere je zmotilo tudi dejstvo, da je v spodnjem perilu pozirala pred svojo sedemletno hčerko Carmen. "Edino težavo vidim v tem, da te je v spodnjem perilu fotografiral tvoj sedemletni otrok in da si to objavila. Slab zgled daješ. Mlada dekleta želijo posnemati svoje mame," se je glasil eden od komentarjev.

A spet druge so ji stopile v bran, da je videti zares odlično, ter jo pohvalile, ker že od nekdaj pridno telovadi in skrbi zase. Zato se jim ne zdi nič narobe, če daje s takšnimi objavami preostalim ženskam vedeti, da se med nosečnostjo ni treba zrediti 20 kilogramov ali več ter da je po porodih z disciplino in odločnostjo spet mogoče priti v staro formo.