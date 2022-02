Tragedija bosanskega oskarjevca, povozili so mu sina

V petek zvečer se je v Sarajevu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan 17-letni Orhan, sin priznanega bosanskega režiserja Danisa Tanovića. Vanj je z avtomobilom trčil Benjamin Spahović, udeleženec več resničnostnih šovov in tudi stari znanec policije, ki je med drugim zaradi oboroženega ropa banke dve leti prebil v zaporu.

Kot poročajo bosanski mediji, je Spahović s svojim porschejem pri visoki hitrosti trčil v mladeniča in ga hudo poškodoval. Spahovića so na kraju nesreče aretirali, režiserjevega sina pa odpeljali v bolnišnico.

Po nesreči se je na Instagramu oglasila mladeničeva mama in Tanovićeva žena Maelys de Rudder ter ob otroški fotografiji Orhana zapisala: "Moj čudoviti sin zdaj potrebuje vašo ljubezen. To je njegova stara fotografija, zdaj pa je postaven, prijazen in močan 17-letnik, ki nam dneve polni z radostjo in življenjem. V petek je vanj trčil avtomobil, ki je vozil prehitro. Zanj skrbi najbolj profesionalno in predano zdravstveno osebje in vemo, da je v najboljših rokah."

V nedeljo se je o nesreči oglasil tudi Tanović in prek Instagrama sporočil: "Hvala vsem, ki ste z nami v tem težkem trenutku. Hvala policistu, ki se je znašel na kraju nesreče in takoj poklical pomoč, hvala reševalcem za hitro posredovanje, hvala osebju na urgenci in vsem zdravnikom, ki so pomagali, da je Orhan preživel prve kritične trenutke. Upamo, da bo z njim vse v redu in da se bo kmalu vrnil k nam. Imejte se radi in pazite na svoje bližnje."

Orhan je najstarejši sin, sicer pa tretji od petih otrok Danisa Tanovića, režiserja, ki je leta 2001 za film Nikogaršnja zemlja dobil oskarja za najboljši mednarodni film.

