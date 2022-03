Tom Hanks prodaja slavni "piči-poki"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slavni igralec je leta 2016 med delom v Budimpešti v dar prejel avtomobil Fiat 126. Ko je snemal v tem mestu, je pogosto objavljal selfije z "bolho", zato so mu prebivalci poljskega mesta Bielsko-Biala pod vplivom sodržavljanke Monice Jaskolske za rojstni dan podarili restavrirano vozilo iz leta 1974.

Ko mu je Jaskolska podarila avtomobil, Hanks ni skrival sreče in je doniral denar bolnišnici, kjer je delala.

"To je čudovit avto. Ne vem, koliko kilometrov bo prevozil po kalifornijskih cestah, a me tolaži, da ga lahko popravim z izvijačem in pasom za ženske hlače," je takrat pojasnil Hanks.

Hanks zdaj vozilo prodaja na dražbi pri Bring a Trailer in zbira denar za fundacijo Elizabeth Dole in njeno kampanjo Skriti heroji. Tako zbrana sredstva bodo namenjena družinam in prijateljem ljudi, ki skrbijo za ameriške vojne veterane.

Kampanjo vodi Hanks, trenutna ponudba na dražbi pa znaša 57 tisoč dolarjev (52 tisoč evrov), kar je verjetno več, kot je kdorkoli kdaj plačal za Fiat 126.