Tina Gaber: Nisem človek, ki bi si znal zatiskati oči pred resnico #intervju

Nekoč smo jo poznali kot misico in estradnico, danes pa je Tina Gaber kot večina znanih Slovenk prisotna predvsem v virtualnem svetu na Instagramu, le da je njena platforma več kot le vodič po mejkapu, kozmetiki in modi.

Na prvi pogled je Tina Gaber klasična vplivnica, z obilo dih jemajočih fotografij na Instagramu, vendar s pomembno razliko: njena sporočila ne vključujejo zgolj nasvetov o modi in lepoti, temveč želi med ljudi širiti zavedanje o živalih in številnih krivicah, ki se dogajajo po svetu.



Je veganka in strastna zagovornica pravic živali, o čemer smo pisali že maja lani, ko je glasno kritizirala ravnanje s sloni na sicer rajskem tajskem otoku Koh Chang. Meni tudi, da bi morali slavni, z milijoni sledilcev na družbenih omrežjih, uporabiti svoj vpliv v dober namen, za družbeno korist in širjenje pomembnejših sporočil. In v tem smislu je Instagram zanjo odlična platforma. "Zame je super, in če se uporablja s pravim namenom, je zelo uporabna."



Sama je na njej "noro iskrena", pravi, in se ne ozira, če se na ta račun število njenih sledilcev kaj zmanjša. "Vedno povem, kar mislim, tudi če me to stane par sledilcev ali jeznih komentarjev."

Foto: Osebni arhiv

Nekoč smo vas poznali kot misico in estradnico, danes pa večinoma delujete kot lobistka, sociologinja in vplivnica. Bi temu dodali še kaj?

Res je, še vedno sem del ekipe MC Public Affairs, in čeprav ima lobiranje v Sloveniji morda nekoliko negativen prizvok, je to v svetu zelo cenjen poklic, ki ga rada opravljam. In ker je naše osnovno vodilo, da delujemo v dobro ljudi, prinese vsak dobro opravljen projekt zagon za naprej. In ta občutek je krasen. Sociologinja in psihologinja - samouka - sem pa bolj v prostem času, saj me ti dve področji še vedno zelo zanimata. Predvsem pa zelo rada poslušam številna predavanja s teh dveh področij. Družbena omrežja pa so od nekdaj moj hobi, ki je sčasoma prerasel v moj poklic številka dve.

Ste velika zagovornica živali. Kdaj se je v vas prebudil ta čut do živali, kdaj ste postali veganka, kaj vam pomeni boj za njihove pravice?

Odkar vem, imam rada živali, tako so me vzgojili. Da moram imeti spoštovanje do narave. Zdi se mi, da živali čutim na poseben način - pomirjajo me, zaupam jim, so najčistejše duše. Včasih se mi zgodi, da pridem v restavracijo polno ljudi in začutim rahlo anksioznost od gneče in hrupa. Ampak potem me za sosednjo mizo pozdravi psiček in v trenutku se počutim domače. Kot topel objem stare mame, ki te pomiri (smeh, op. p.)!

In ko sem veliko potovala po svetu, mi je bilo zmeraj zanimivo, kako sem lahko preživela v popolnoma tuji deželi, med neštetimi tujci, a potem, ko sem pobožala žival, sem se počutila, kot da sem doma, in sem vedela, da se bova z živaljo razumeli, ker je jezik čiste ljubezni po celem svetu enak. Malo sem zafilozofirala, ampak tisti, ki čuti podobno, me razume. Letos je bilo osem let, odkar mi je neko predavanje porušilo stare navade in sem na vse živali tega sveta začela gledati enako. Na podlagi te teme sem napisala tudi magistrsko nalogo. Nisem človek, ki bi si znal zatiskati oči pred resnico. Nikoli se ne obrnem stran.

Sedaj se že vrsto let trudim, da česar ne bi naredila svoji mački ali psu ne bi tudi drugim živalim. Otepam se specizma. Zakaj? Vsi mi smo živali, ki na enak način čutimo bolečino, strah, žalost, osamljenost ... In vse to, kar danes še zmeraj delamo milijardam živih bitij po celem svetu (pa tudi svojemu zdravju), zaradi dobička, je na žalost dokaz, da morda le nismo najinteligentnejša vrsta na tem planetu. Morda le po svoji namišljeni lestvici.

Če bomo tako nadaljevali, nas bo naš antropocentrizem slej ko prej pokopal. Zemlja nas ne potrebuje, mi potrebujemo njo in smo le sekunda v njenem obstoju. Nahranila je mogočnejše vrste, kot smo mi, ampak tudi izstradala in izbrisala s svojega obličja.

Kaj so, po vašem mnenju, največji in najbolj zmotni stereotipi o veganih?

To da so skuštrani, melanholični hipiji, ki jedo travo in se pogovarjajo s sobnim kaktusom. No, če jim zdravje dopušča, ker načeloma so slabokrvni in imajo le toliko energije, da si sesekljajo tistih nekaj korenčkov na dan (smeh, op. p.). No, to je malo tudi moje osebno videnje izpred davnih let. Ampak nevednost, nerazgledanost in vsesplošno nezanimanje nas včasih poneumljajo.

Poleg tega pa mora imeti človek močen značaj, da poseže v svoje dolgoletne, zakoreninjene navade in vzgojo. Čeprav leta 2020, ko živimo v izobilju, to ni niti najmanj težko. Po vseh teh letih lahko rečem le, da je veganstvo prihodnost, inteligentno gibanje v korist našega zdravja, planeta in etike do živali. Da ne govorim, da vegani prednjačijo že skoraj v večini športov (smeh, op. p.)! Mimogrede, priporočam ogled dokumentarnih filmov What the Health in The Game Changers.

Maja lani ste opozarjali na izkoriščanje slonov na tajskem otoku Koh Chang, kako so se na to odzvali vaši sledilci?

Odziv je bil odličen, tudi po zaslugi vašega portala. Všeč mi je, da se objavljajo poučni članki, ker je na svetu že tako preveč reklam in marketinškega balasta, ki izkrivljajo resnico.

In kot sem povedala v videu, enostavno ne razumem predvsem mladine, kako je lahko ob vsej tehnologiji in visenju na telefonih še vedno tako neizobražena, da gre npr. jahat slončke na Tajskem, se slikat z omamljenimi tigri. Ali pa v cirkus z živalmi. Ne vem, morda je to zaradi slikice na Instagramu, ali pa gre res za stoodstotno apatičnost do vseh krivic tega sveta.

Mislite, da bodo živali v času našega življenja lahko zaživele pravično življenje, brez izkoriščanja?

V času naših življenj zagotovo ne, ker ko se enkrat poglobiš v vse, kar se dogaja na tem svetu, je to grozljivo. Gre za tako močno zakoreninjene vzorce, kulture, vero in vzgojo, da se bo moralo zgoditi res nekaj močnega, da bomo zmožni poseči sami vase in se spremeniti.

Samo poglejte primer bikoborbe. Gre za davno preživeto obliko zabave, a španska tradicija je tako močna, da je določenim enostavno nemogoče dopovedati, da v zabadanju bika do smrti pravzaprav ni nobenega veselja.

Bodo pa močne korake k spremembam prinesle prihodnje generacije in globalizem.

Že nekaj časa ste aktivni tudi na Instagramu, kjer kažete tudi svojo ljubezen do živali. Kaj vam pomeni ta platforma za tovrstno ozaveščanje ljudi?

Zame je super, in če se uporablja s pravim namenom, je zelo uporabna. Meni predstavlja vir prihodka, s sledilci ustvarjam odnos že osem let, smo kot neka družina in se zabavamo. Jih pa tudi "ne posiljujem" vsepovprek z vsem mogočim, zato mi zaupajo. Vedo, da sem samosvoja, da jih bom vedno nasmejala in pa da sem noro iskrena. Vedno povem, kar mislim, tudi če me to stane par sledilcev ali jeznih komentarjev. Saj vidite, isto je v člankih (smeh, op. p.).

Omenili ste že, da v družbenih omrežjih vidite priložnost za slavne ljudi z milijoni sledilcev, ki bi morali na teh omrežjih delovati bolj pametno in v korist družbe.

Ja, ne razumem ljudi, ki imajo vpliv in ga ne izkoristijo. Zaradi česa? Slave, denarja? Kaj ti pa to da? A ni najlepši občutek, da se zvečer uležeš v posteljo in veš, da si pomagal spreminjati svet na bolje?

Kdo je po vašem mnenju slab zgled za to in kdo dober?

Ko se je letos celoten svet vzdignil zaradi umora temnopoltega Georga Floyda, sem šla gledat na IG-profile slavnih, posledično vplivnih, in so me določeni presenetili, drugi razočarali. Veliko jih je bilo tiho, in tu ni izgovora. Kot tudi (še en primer) ne razumem, da se morata neka Beyonce ali Rihanna odeti v krzno. Že tako ju ves svet občuduje, enako bosta priljubljeni, če se ovijeta v odrto činčilo ali v palmin list.

Ali ne bi bilo bolj pametno, da bi milijone svojih sledilcev podučile, da je krzno nepotrebno in grozljivo mučenje živali v teh časih? Pa če že nosijo umetne trepalnice, nohte, prsi in zadnjice, zakaj mora bit plašč pravi? Take osebe izgubijo ves sijaj v mojih očeh.

Nočem izpasti kot nadležna, zagrenjena vsevednica, ampak me "podžigate" z ravno pravimi vprašanji (smeh, op. p.). In še en dober zgled - zadnjič me je navdušil Lewis Hamilton na dirki formule 1, ker so na začetku dirke vsi dirkači pokleknili za boj proti rasizmu. On je tudi vegan, zato mi je sploh simpatičen (smeh, op. p.).

Trenutno opozarjate tudi na zgledno upoštevanje ukrepov ob novem koronavirusu. Kakšen je vaš pogled na celotno situacijo? Se vam zdi kaj pretiranega?

Premalo se spoznam na vse skupaj, zato poskušam čim manj razpravljati o tem. Trudim se, da upoštevam vsa navodila znanosti in stroke, in to je največ, kar lahko naredim. Sem pa pred dnevi na Instagramu objavila zabaven video na temo policijske ure.

Kakšno je sicer vaše mnenje o Instagramu, kjer je polno na pol golih fotografij in kar nekaj trikov za nabiranje sledilcev?

Jemljem ga kot vse ostale medije, kot revijo ali pa televizijo. Za nekoga je to posel, za drugega zabava. Ali boš gledal risanke, reklame, filme za odrasle, španske limonade ali poročila je odločitev vsakega posameznika. Kar te veseli!

