Sting se je v Ljubljani srečal z begunkami iz Sirije #foto

"Že več kot 30 let sem član Amnesty International in v tem času sem organizacijo aktivno podpiral pri njenem varovanju in branjenju človekovih pravic. Prizadevanja Amnesty International v podporo beguncev so nujna in življenjskega pomena. Ponosen sem, da jih pri tem podpiram. Počaščen sem, da sem se nocoj srečal s tremi pogumnimi sirskimi begunkami kurdskega rodu in z ekipo Amnesty International Slovenije," je ob robu ljubljanskega koncerta dejal britanski glasbenik Sting.

Foto: Borut Krajnc

Kot so pojasnili pri Amnesty International Slovenije, je glasbenik sam izrazil željo po srečanju z begunci. Sestal se je z Mariam, njeno 18-letno hčerko Soulaf in Azhar, ki so vse članice razširjene kurdske družine iz Sirije. Družini, ki je v okviru evropske relokacijske sheme v Slovenijo prišla pred dvema letoma iz Grčije, pri vključevanju v slovensko okolje pomaga društvo Odnos.

Vsa dekleta se izobražujejo in učijo slovenščino, Soulaf je zaročena in se bo kmalu poročila, Azhar ima že štiri otroke, Mariam je mama družine Wakkas, ki lepo kvačka in izdeluje čudovita ročna dela, so še pojasnili v slovenski Amnesty.

Foto: Borut Krajnc

"Stingu smo hvaležni za to gesto podpore Amnesty in beguncem. Razumemo jo tudi kot sporočilo o pomembnosti integracije, ki veliko naporov terja od beguncev, prav pa je, da tudi prebivalstvo države sprejema naredi svoje korake in ustvari priložnosti, da nove člane družbe spozna in sprejme," je dejala Nataša Posel, direktorica Amnesty International Slovenije.

