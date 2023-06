Princ Harry skupaj z več tožniki, med njimi je tudi glasbenik Elton John, trdi, da je založnik za pridobivanje informacij o njih uporabljal nezakonite načine, vključno z vdiranjem v telefone, zaradi česar od njega zahtevajo odškodnino. Sojenje, ki se je začelo le nekaj dni po kronanju Harryjevega očeta Karla III. 6. maja, naj bi trajalo do sedem tednov.

Prihod princa Harryja na sodišče:

Ob začetku procesa je skupina MGN priznala obstoj "nekaj dokazov" nezakonitega zbiranja informacij, se opravičila in zagotovila, da se tovrstna ravnanja ne bodo nikoli ponovila. So pa njeni predstavniki zanikali prestrezanje glasovnih sporočil in trdili, da so bile nekatere pritožbe vložene prepozno.

Odvetnik tožnikov David Sherborne medtem trdi, da so nezakonite dejavnosti potekale v ogromnem obsegu, odobrili pa da so jih najvišji odgovorni v podjetju. Harryjev neuradni biograf Omid Scobie je v izjavi sodišču zatrdil, da so ga med opravljanjem dela za enega od tabloidov skupine učili, kako vdirati v glasovna sporočila.

Foto: Reuters

Gre za enega od več primerov, ki jih je proti britanskim medijskim skupinam sprožil Harry, odkar je v začetku leta 2020 opustil opravljanje kraljevih dolžnosti in se preselil v ZDA. Marca se je denimo celo pojavil na obravnavi v sojenju proti skupini Associated Newspapers (ANL), založniku časnika Daily Mail.

Prvi visoki član kraljeve družine na prostoru za priče po več kot sto letih

V tem primeru je zgolj podal pisno izjavo, ni pa osebno pričal. V primeru proti MGN ga danes pričakujejo na prostoru za priče. Tja naj bi stopil kot prvi visoki član britanske kraljeve družine po več kot sto letih. Nazadnje je namreč na sodišču, še preden je postal kralj, kot priča v primeru obrekovanja leta 1890 nastopil Edvard VII.

Harry, ki je peti v vrsti za britansko krono, ima težaven odnos z mediji, zlasti odkar sta z ženo Meghan Markle zapustila Združeno kraljestvo. Poleg tožb, ki sta jih vložila, se par večkrat pritožuje tudi nad domnevnimi vdori v zasebnost, za katerimi naj bi stali zlasti fotografi.

