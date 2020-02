Slavni komik v Ljubljani: prišel je s prav posebnim namenom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če ste se v četrtek zvečer potikali po ljubljanski avtobusni postaji, ste morda naleteli na znanega britanskega komika Eddieja Izzarda, ki je v slovensko prestolnico prispel, da bi pretekel maraton.

Takoj ko je izstopil iz avtobusa, je naletel na oboževalca:

Izzardov ljubljanski maraton bo že 14. v zadnjih dveh tednih. Ljubljana je namreč ena od postaj njegovega projekta, v okviru katerega namerava v 28 dneh preteči 28 maratonov po 28 evropskih glavnih mestih.

Maratonskemu projektu je nadel ime Make Humanity Great Again (Naredimo človeštvo spet veliko), kar je očitna parafraza Trumpovega slogana Make America Great Again (Naredimo Ameriko spet veliko), z njim pa zbira sredstva za dobrodelne projekte, ki podpirajo kulturno izmenjavo in "promovirajo človečnost po vsej Evropi".

Foto: eddieizzard.com

"V naši državi in po svetu je preveč govora o delitvah," je pred začetkom projekta sporočil britanski komik, "to lahko spremenimo tako, da govorimo o enotnosti."

"Kot Evropejci smo od leta 1945 dosegli ogromno ne glede na to, kako so se skozi leta spreminjale politične pogodbe. Mir, prijateljstvo, trgovina, celo ljubezen. Deljenje kultur brez da bi izgubili lastno identiteto. To je resnična moč unije," je Izzard še sporočil, preden je odtekel svoj prvi maraton.

Foto: Getty Images

Tega je opravil v Londonu, in to 31. januarja, na dan izstopa Velike Britanije iz Evropske unije - ta datum si je nedvomno izbral tudi zato, ker je bil ves čas glasen nasprotnik brexita. Od takrat je odtekel skupno 13 maratonov, zadnji je bil v Zagrebu, 14. pa je ljubljanski, ki naj bi ga začel teči že ob 4. uri zjutraj.

Izzarda bi lahko sicer označili že za starega znanca Ljubljane, med drugim je leta 2018 o njej posnel popotniško oddajo za britansko televizijo Channel 4.