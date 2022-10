Sivolasa Andie MacDowell navdušila na modni brvi

Na pariškem tednu mode je svojo revijo priredila tudi kozmetična hiša L’Oréal, ki je na modno brv poslala svoje slavne ambasadorke, med njimi tudi igralko Andie MacDowell.

64-letnica je občinstvo navdušila v bleščeči, visoko izrezani obleki, okrašeni s perjem, pa tudi s svojimi prepoznavnimi, zdaj naravno sivimi kodri.

Foto: Reuters

Sive lase je prenehala skrivati lani, od takrat pa to odločitev večkrat pojasnila v medijih. "Med pandemijo covida sem gledala svoj siv narastek, obraz in oči in bilo mi je všeč. Zazdelo se mi je, da bi bila srečnejša in res sem," je dejala.

"To ne pomeni, da morajo vsi slediti mojemu zgledu, a meni je všeč," je poudarila ter dodala: "Neka novinarka me je vprašala, kako se počutim ob spoznanju, da se staram in izgubljam svojo lepoto. Nisem mogla verjeti, odvrnila sem le, da se niti približno ne počutim tako. Razvijamo se in staramo, to je del procesa. Toda staranje ne pomeni, da izgubljamo lepoto."

Oglejte si še: