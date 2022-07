Hrvaška pevka Severina je v intervjuju za reški časopis Novi list razkrila, da snema nov album, ki naj bi izšel še letos. Njegov naslov bo Sorry, sorry, je povedala, izid pa bo nekoliko nenavaden. Najprej bo namreč predstavila polovico pesmi, po treh mesecih pa še drugo polovico, kot bi ločeno izdala dve strani plošče, je pojasnila.

Ob tem se je razgovorila o svojih preteklih glasbenih izdelkih in priznala, da ji zdaj nekateri deli njenega opusa niso več všeč. "Celoten album Severgreen bi izbrisala," je dejala, "snemala sem ga v slabem obdobju in ga zato ne maram." Gre sicer za album iz leta 2004, na katerem je izdala več uspešnic, med drugim Adam i Seva ter Hrvatica.

Povedala je tudi, kako vzdržuje kondicijo, ki jo potrebuje za koncerte, na katerih vedno da vse od sebe. "Priznam, da mi je včasih odveč, včasih tudi upočasnim tempo, a se trudim telovaditi vsak dan, in to vsaj pol ure," je dejala, "delam vaje za moč in jogo, dvourno stanje v visokih petah na odru pa blažim s športno in tajsko masažo."

