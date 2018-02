Severina je izgubila v boju z možem za sina

Postopek za skrbništvo nad sinom pevke Severine in Milana Popovića je končan. Sodišče je določilo, da bo Aleksandar živel pri obeh starših, s čimer pa zvezdnica ni zadovoljna.

Aleksandar je star šest let.

Severinin menedžer Tomislav Petrović je za hrvaški portal Index potrdil, da je sodnica odločila, da bo Aleksandar pri obeh starših preživel enako število dni: sedem dni z mamo in sedem dni z očetom Milanom. A pevka s tem ni zadovoljna, je dodal njen menedžer. "To ni dobro za njunega sina."

Ob tem se je še vprašal o odnosu Milana in sodnice Verice Nikić, saj je ta že tretjič razsodila v prid njemu in na škodo otroka, je dodal Petrović. "Skrajni čas je, da se to temeljito razišče."

Ista sodnica je lani razsodila, da zvezdnica 200 dni na leto ne bo smela videti sina, a se je to zdaj spremenilo.

Foto: Instagram

Lani javno spregovorila o svoji bolečini

Severina in Milan se za sina na sodišču borita že več let. Lani poleti je pevki prekipelo in je javno spregovorila o tem bolečem postopku.

V RTL Direktu je spregovorila o boju za skrbništvo in dejala, da je do zdaj molčala, ker je menila, da je molk zlato. Nato pa je ugotovila, da ne more biti več tiho, je pojasnila.

"Sistem je odpovedal. Kot vsaka mati, ki se bori za skrbništvo nad svojim otrokom, pravim, da so institucije odpovedale in niso opravile svojega dela," je dejala 45-letnica. Razkrila je, da je bila po koncu razmerja s Popovićem izpostavljena psihičnemu nasilju, saj ji je grozil, da ji bo zagrenil življenje in da bo medijem povedal vse o njej. Severina grožnje ni jemala resno, ko ji je zagrozil, da ji bo vzel sina, pa so se stvari spremenile.

Pri tem jo je podprlo mnogo žensk in na Facebooku se je ustvarila skupila I ja sam majka (Tudi jaz sem mati, op. p.) v znak podpore Severini.