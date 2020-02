Seks simbol devetdesetih se ločuje

Po manj kot dveh tednih zakonskega stana se ločujeta seks simbol devetdesetih let Pamela Anderson in filmski producent Jon Peterson.

Nekdanja zvezdnica Obalne straže Pamela Anderson je vest o ločitvi potrdila za stran Entertainment Tonight. "Hvaležna sem za topel sprejem ob najini zvezi. Z Jonom bova zelo hvaležna za vašo podporo v času, ko si bova vzela čas zase in razmislek o tem, kaj želiva od življenja in drug drugega," je povedala Andersonova v izjavi za javnost.

Nova stara ljubezen

"Življenje je potovanje in ljubezen je proces. V luči te splošne resnice sva se z Jonom odločila, da bova odložila postopek formalizacije najinega poročnega lista," je nadaljevala igralka in aktivistka, ki se je ob koncu izjave zahvalila za spoštovanje njune zasebnosti.

Med domnevnimi preteklimi partnerji Andersonove je tudi Julian Assange. Foto: Reuters

Usodni da sta 52-letnica in 74-letni Jon Peterson dahnila 20. januarja Malibuju, to je bil za oba že peti zakon, sicer pa ljubezen med njima ni bila povsem nova. Pred več kot 30 leti sta bila namreč že par.

"V Pameli je veliko več, kot se zdi na prvi pogled, in zato jo tako zelo ljubim," je Peters po poroki povedal za The Hollywood Reporter. "Lepih deklet je povsod polno, lahko bi izbiral, a že 35 let si želim le njo," je še dodal.

Playboyev angel

Spoznala sta se v Playboyevem dvorcu sredi 80. let, je povedal: "zagledal sem drobnega angela, ki je sedel ob točilnem pultu, in bila je Pammy. Imela je kakšnih 19 let. Takoj sem vedel, da bo velika zvezda."

Peters je še povedal, da je Andersonovo takrat poskušal odvrniti od poziranja za Playboy. "Bila je zelo pametna in zelo nadarjena. Poskušal sem ji dopovedati, naj se osredotoči na resno delo, a mi je rekla, da sem nor."

Prav Playboy je Andersonovo izstrelil med zvezde, Peters pa ji je pomagal, da se je prebila na televizijo. Povedal je še, da jo je že takrat zaprosil za roko, a ga je zavrnila. "Takrat sem ji rekel, da razlika v starosti čez 30 let ne bo več tako pomembna," je povedal. Očitno je imel prav.