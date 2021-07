Ringo Starr je proslavil rojstni dan, nato pa še zmago Anglije #video

Ringo Starr, eden od dveh še živih članov skupine Beatles, se že leta drži samosvoje rojstnodnevne tradicije: s prijatelji in oboževalci se odpravi v park na Beverly Hillsu, kjer si točno opoldne zaželijo "miru in ljubezni" ob skulpturi Mir in ljubezen (Peace and love), ki jo je Starr pred leti doniral parku.

Ko je v Los Angelesu ura odbila poldne, pa se je na londonskem stadionu Wembley ravno začel polfinalni obračun evropskega nogometnega prvenstva med Anglijo in Dansko. Angleža Starra so novinarji ob tem seveda povprašali, za koga navija, on pa je odvrnil: "Naj pomislim ... Rad imam Dansko, tam sem preživel mnogo srečnih noči. Toda seveda podpiram Anglijo."

Povedal je še, da ga je ob rojstnem dnevu že poklical drugi še živi Beatle Paul McCartney in mu voščil "srečen božič", na vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, pa je odvrnil: "Mir in ljubezen."

