Resnični "nigerijski princ": ima devet let, prestižne avtomobile in svojo palačo

Muhamed Aval Mustafa ima devet let in živi v težko predstavljivem razkošju: ima lastno razkošno palačo, ki so mu jo starši podarili za šesti rojstni dan, v garaži ima parkirane najdražje avtomobile in redno leti z zasebnim letalom.

Vse to objavlja tudi na Instagramu oziroma namesto njega to počne njegov oče, nigerijski poslovnež Ismailija Mustafa. Ko je sinu za šesti rojstni dan podaril njegovo prvo nepremičnino, je ob tem sporočil: "Imeti lasten dom je najboljša stvar na svetu, tega se ne da opisati z besedami ali ovrednotiti z denarjem."

Da garaža v sinovem razkošnem domovanju ne bi samevala, pa mu je kupil še več prestižnih avtomobilov, med katerimi sta Bentleyjev model flying spur in lamborghini aventador.

Mustafa je z več kot 1,2 milijona sledilcev na Instagramu tudi sam pravi spletni zvezdnik, tam redno razkazuje svoj luksuzni življenjski slog, eksotična potovanja, razkošna domovanja in drage avtomobile.

Obogatel naj bi z menjalništvom, v zadnjih letih se ukvarja z investitorstvom, toda nad njegov imperij so se pred kratkim zgrnili črni oblaki. Obtožen je poneverjanja in pranja denarja, nigerijska protikorupcijska komisija pa ga obtožuje, da svoje premoženje skriva v zbirkah luksuznih ur in drugih premičnin, s katerimi se brez zadržka hvali na družbenih omrežjih.

Mustafa zdaj čaka na sojenje, a za zdaj ob plačilu dobrih 400 tisoč evrov varščine ostaja na svobodi.

Oglejte si še: