Ranko Babič razkriva: Dobil bom še eno hčerko

"Zdravniki pravijo, da bo deklica in jaz jim kar nekako verjamem. Če bi se izkazalo, da je fantek, pomeni, da je bilo tisto tam med nogicami tako majhno, da so se zmotili pri določanju spola, kar pa tudi ni v redu," nam je v svojem šaljivem stilu Ranko Babić razkril spol otroka, ki se ga bosta s partnerico Natašo razveselila konec maja. "Predviden rok poroda je 31. maj, ampak z Natašo imava občutek, da bo naše dekle prišlo prej. Tudi najina prvorojenka Taja se je rodila deset dni pred predvidenim rokom."

Ranko, Nataša in Taja so novi članici, ki se jim bo pridružila konec maja, že izbrali ime, a Taja želi, da to za zdaj ostane še skrivnost. Foto: Facebook Taja, ki bo kmalu upihnila že sedmo svečko, se sestrice neizmerno veseli, je povedal Ranko. Ime za dojenčico so tudi že izbrali, a bi prav Taja rada, da to ostane skrivnost. "Imamo pa že vse pripravljeno. Ker bo deklica, bo vse dobila od Taje, kar je super. Taja je pripravljena, da prevzame vlogo starejše sestre. Pravi, da že komaj čaka," še razkriva Ranko.

Njegova Nataša nosečnost odlično prenaša. Malo je sicer utrujena, ker Taja še vedno zahteva svojo pozornost, pred kratkim pa jo je zdelala še bolezen. "Ravnokar je prebolela neko virozo, ki je trajala kar 14 dni. Nič hujšega k sreči, je pa kašljala ves čas na 15 minut, kot kakšen star kadilec, ki je po 30 letih nehal kaditi," je v šali povedal vedno zabavni igralec.

