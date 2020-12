Radijski voditelj s Korona virusom

Oglasno sporočilo

Korono je staknil tudi simpatični radijski voditelj in Instagram faca Alen Podlesnik. Čeprav se je zelo pazil in je bil večino časa zgolj doma in na Hitradiu Center, kjer večina zaposlenih dela od doma, se koroni ni mogel izogniti.

Alen ima na srečo blag potek bolezni, nam je pa povedal, da je malo zoprno, ko imata "pašteta in solata" enak okus. Karantena se mu zdi blagoslov in prekletstvo hkrati - kar naenkrat ima ogromno časa za serije in Instagram, a dnevi so hitro postali enaki in dolgočasni. "Kdo ve, morda pa kmalu začnem peči svoj kruh ... ali pa izdelovati lasten jogurt ... No, verjetno ne, Call of Duty se namreč ne bo igral sam," je še povedal zabavni voditelj.

Spomnimo, Alen je od jeseni novi voditelj FEEL GOOD jutra na Hitradiu Center, ki ga vodi skupaj z odštekano pevko Anabel. Tudi ona je že na lastni koži izkusila, kako je, ko ima pivo okus po mineralni vodi, saj je za korono zbolela konec avgusta. Kar se je, kot nam je povedal Alen, izkazalo kot sreča v nesreči, saj to pomeni, da je zelo verjetno imuna in se ni nalezla od njega.

Naročnik oglasnega sporočila je NEXT MARKETING, d.o.o.