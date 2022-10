Princ William z ženo odhaja v ZDA, se bosta pobotala s Harryjem in Meghan?

Valižanska princesa si želi končati razkol v britanski kraljevi družini, poroča ameriški tabloid Us Weekly. To naj bi se zgodilo v začetku decembra, ko bosta valižanski princ William in njegova žena Kate prvič po letu 2014 odpotovala v ZDA, kjer se bosta v Bostonu udeležila podelitve okoljevarstvenih priznanj Earthshot Prize.

"Ko bo njuno potovanje dokončno potrjeno, bo Kate svakinji Meghan Markle ponudila roko sprave, ker želi končati razdor med Williamom in Harryjem," je za Us Weekly dejal dobro obveščeni vir. Da se bosta kraljeva para srečala, naj bi potrjevalo tudi dejstvo, da bosta Meghan in Harry prav v tistem času iz Kalifornije pripotovala na vzhodno obalo ZDA, kjer se bosta udeležila nekega humanitarnega dogodka.

Foto: Guliverimage/AP

Spor med Kate in Meghan naj bi se začel že pred poroko nekdanje igralke in princa Harryja. Viri iz palače so zatrjevali, da je prepir povzročila Meghan, ona sama pa je v eksplozivnem intervjuju pri Oprah Winfrey zatrjevala, da je bila Kate nesramna do nje.

Odnosi med princema in njunima ženama so se še ohladili, ko sta Harry in Meghan sprejela odločitev, da odstopita od kraljevih dolžnosti in se preselita čez lužo.

