Princ Harry od Britancev zahteva dodatno varovanje

Princ Harry trdi, da njegova družina v Veliki Britaniji ni varna, in od britanskih oblasti zahteva, da jim ob obisku zagotovijo dodatno varovanje. Ob tem je zagotovil, da bo vse s tem povezane stroške plačal sam, poroča Page Six.

Harry in njegova žena Meghan Markle sta policijsko zaščito v Združenem kraljestvu izgubila leta 2020, ko sta se odločila za izstop iz kraljeve družine. Harry zdaj zase in za svojo družino, s katero živi v Kaliforniji, najema zasebno varnostno službo, ki pa, tako trdijo njegovi odvetniki, ob obisku Velike Britanije ne zadostuje.

Foto: Guliverimage

Že ob svojem zadnjem obisku leta 2020 je britanske oblasti zaprosil za dodatno policijsko zaščito in ponudil, da bo kril vse stroške, ki bi s tem nastali, a so njegovo prošnjo zavrnili. Zdaj se je odločil, da bo skušal svoje doseči po sodni poti.

"Princ Harry je že ob rojstvu postal ogrožen vse do konca svojega življenja," so sporočili njegovi odvetniki, "je namreč šesti v vrsti za britanski prestol, udeležil se je tudi dveh vojaških misij v Afganistanu, v zadnjih letih pa je njegova družina deležna ekstremističnih in neonacističnih groženj."

Foto: Guliverimage

Harry v Veliki Britaniji ni bil vse od lanskega poletja, ko je domovino obiskal, da bi z bratom Williamom odkril kip, posvečen njuni materi Diani. Njegova hčerka Lilibet, rojena junija lani, pa svoje prababice Elizabete in dedka Charlesa sploh še ni spoznala.

