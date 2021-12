"Zaradi te vloge sem postal seks simbol, obenem pa so mnogi analizirali in kritizirali, kako sem videti," je v nedavnem intervjuju za revijo i-D izjavil ameriški igralec Jesse Metcalfe – govoril je seveda o svoji najbolj slavni vlogi seksi vrtnarja Johna Rowlanda v priljubljeni seriji Razočarane gospodinje.

"Če moraš v vsaki epizodi Razočaranih gospodinj sleči majico, si precej pod pritiskom," je dejal, "ves čas moraš biti v vrhunski formi, 24 ur na dan in 365 dni na leto. To ni realno in prav zato potem paparaci fotografirajo igralce, ki so se po koncu snemanja 'zapustili' – v resnici pa so si le vzeli premor od nenehne telesne vadbe."

V seriji Razočarane gospodinje se je zapletel v vroče razmerje z likom, ki ga je igrala Eva Longoria. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Danes 43-letni igralec je dejal, da se je zaradi vloge, ki jo je od leta 2004 do 2009 imel v Razočaranih gospodinjah, počutil ujetega v stereotipne like: "Mnogi so mislili, da je moj videz vse, kar lahko ponudim. Moral bi biti potrpežljiv, pa nisem bil, in posnel sem vrsto filmov, ki so bili popolnoma neuspešni."

Metcalfe se je v preteklosti spopadal tudi z odvisnostjo, leta 2007 se je vključil v program za zdravljenje alkoholizma, leto pozneje pa je v Monte Carlu padel z balkona v drugem nadstropju hotela, a k sreči ni bil huje poškodovan. Zdaj je pojasnil: "Ko nisem delal, preprosto nisem vedel, kaj bi sam s seboj."

Oglejte si še: