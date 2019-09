Poglejte, kakšna poročna darila si želi zvezdnica

Oskarjevka Jennifer Lawrence se bo s svojim izbrancem Cookom Maroneyjem kmalu sprehodila do oltarja. In kot je navada čez lužo, je pred velikim dogodkom svatom sporočila, kaj si z bodočim soprogom želita prejeti v dar. Le da je za razliko od drugih zvezdnikov seznam daril objavila javno.

Prek spletne strani Amazon je 29-letna zvezdnica javno objavila izdelke, ki si jih želi v dar prejeti od svojih svatov. Njene želje so, verjetno v nasprotju s pričakovanji mnogih, precej realne in prav nič zvezdniške.

Ker se raje, kot da obiskuje pregrešno drage restavracije in zabave, zadržuje doma, ker rada kuha in dobro je in ker veliko potuje, so se na seznamu znašle stvari s področja hišnega dekorja ter pripomočki za kuho in potovanja.

Med drugim si je Jennifer zaželela razpršilec eteričnih olj, prešito odejo, ki lajša nespečnost, stres in tesnobo, leseno skledo za solato, čajnik, robotski sesalec za pomivanje tal, kozmetično torbo za potovanja, različne vrste kozarcev, marmorni valjar, servirni pladenj iz marmorja in lesa, kavni avtomat, set za fondi.

Celoten seznam njenih daril – nekatera stanejo tudi le po 15 evrov – si lahko ogledate TUKAJ.

Igralka se je sicer začela s svojim srčnim izbrancem videvati lani, kmalu za tem, ko je prekinila zvezo z režiserjem Darrenom Aronofskym. V preteklosti je bila tudi v razmerju s soigralcem iz filma Možje X Nicholasom Houltom in pevcem skupine Coldplay Chrisom Martinom. A zdaj je našla svojo sorodno dušo, je pred časom Jennifer povedala v svojem podcastu.

"Je moj najboljši prijatelj in takoj sem ga hotela prikleniti nase za vedno. K sreči dandanes obstajajo obrazci za to, kar je super. Najdeš si torej najljubšo osebo na planetu in potem urediš, da te ne more zapustiti. Odločila sem se, da zgrabim to ponudbo," se je o zakonu in o odločitvi, da tudi sama skoči v zakonski jarem, pošalila igralka.